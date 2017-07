Ile Maurice: Arts et culture - Les artistes de Port-Louis auront leur repertoire

«Quand on va faire quelque chose, un concert par exemple, on les regroupera et on les mettra en avant.» C'est dans cette optique que la mairie de Port-Louis procède actuellement à l'inscription des artistes de la capitale.

Sont concernés des artistes issus de différents domaines, à savoir le chant et la danse folklorique comme le sega tipik et le geet gawai, l'art théâtral, le modelage, la sculpture, la peinture, la poésie, le slam et l'écriture.

Les artistes peuvent s'inscrire pendant les heures de bureau jusqu'au 4 août au service du bienêtre social qui se situe au 3e étage de l'hôtel de ville. Sollicité par l'express, le Chief Welfare Officer de la municipalité de Port-Louis, Adil Ramnauth, explique que celle-ci souhaite dégager une politique culturelle municipale.

«Nous sommes en train de répertorier tous les artistes de la Cité afin de créer une base de données en vue de les promouvoir. Le but est aussi de valoriser les artistes en herbe de la région qui sont peut-être méconnus. On veut leur offrir une plateforme pour montrer leurs talents», souligne-t-il.

La mairie de Port-Louis dispose déjà d'une liste des artistes de la région. «Il faut l'actualiser. N'oublions pas que certains artistes se sont déjà fait une réputation. Il faut promouvoir les nouveaux. Zot osi zot kapav évolié», renchérit le Chief Welfare Officer de la municipalité de Port-Louis.

Préserver le patrimoine

Par contre, au niveau des autres municipalités, on en est à différents stades de réflexion par rapport à la création d'une liste des artistes. D'après le maire Ken Fong, la mairie des villes sœurs dispose déjà d'une base de données. Pour ce qui est de la municipalité de Curepipe, Hans Margueritte souligne qu'il va en discuter lors du prochain conseil municipal.

Même son de cloche chez son homologue à Quatre-Bornes. La maire Soolekah Jepaul-Raddhoa prévoit très prochainement une session de travail sur ce sujet avec le maire sortant. Enfin, la municipalité de Vacoas-Phoenix n'est pas en reste car le maire Farhad Dowlut affirme que le nécessaire sera fait dès qu'un Welfare Committee sera mis sur pied.

Cette démarche fait suite à une réunion tenue en mai par le ministre des Arts et de la culture, Pradeep Roopun. Ce dernier avait rencontré des maires et des présidents de conseils de district. Les discussions se sont portées sur les solutions pour permettre aux artistes de faire montre de leur talent, encourager les activités artistiques et préserver le patrimoine culturel. Selon nos recoupements, les autres collectivités locales devraient emboîter le pas à la mairie de Port-Louis.