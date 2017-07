Congo-Brazzaville: Action sociale - L'association ASF assiste une veuve à Loandjili

Appréciant la compassion des membres de cette association, Corelli Nick-Stella Mavoungou, responsable de la circonscription sociale de Loandjili, a indiqué que le geste de l'ASF symbolise un élan de cœur à l'endroit de cette veuve et à sa famille. «Je dois souligner la promptitude avec laquelle les membres de l'association ASF ont réagi pour inhumer rapidement cet enfant décédé il y a déjà trois semaines de cela. Rares sont des associations qui se manifestent ainsi. D'autres associations ou d'autres structures à caractère humanitaire devraient se servir de l'exemple de cette association pour venir en aide aux plus pauvres au Congo en général et à Pointe-Noire en particulier », a-t-elle indiqué. Rappelons que l'ASF est née d'une première association, à savoir Association de soutien aux orphelins du Congo (Assoc) qui a voulu élargir son champ d'action à toutes les autres catégories de personnes vulnérables. nies.

