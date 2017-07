Afrique: Chan 2018 - Mwinyi Zahera retient vingt-cinq joueurs pour le stage à Rabat

Vingt-cinq joueurs ont été convoqués par le nouveau sélectionneur des Léopards locaux de la RDC, Mwinyi Zahera, désigné par la Fédération congolaise de football association (Fécofa) pour ce poste, alors que Chico Mukeba, préalablement nommé sélectionneur principal, a finalement été retenu comme adjoint. La RDC effectuera un stage au Maroc pour préparer le match contre le Congo Brazzaville dans le cadre des éliminatoires du Chan Éthiopie 2018.

Le nouveau sélectionneur des Léopards locaux football a publié, le 18 juillet, une liste de vingt-cinq joueurs pour un stage de préparation à Rabat au Maroc, en perspective du match contre les Diables Rouges du Congo Brazzaville. Ce sera une rencontre comptant pour les éliminatoires de la cinquième édition du Championnat d'Afrique des nations (Chan) dont la phase finale se déroule en Éthiopie en 2018. La RDC jouera le week-end du 11, 12 et 13 août à Brazzaville contre le Congo Brazzaville, avant le match retour une semaine plus tard au stade des Martyrs de Kinshasa. Les Léopards vont donc défendre le titre remporté au Rwanda en 2016.

Notons que la Fécofa avait, dans un premier temps, annoncé la désignation de l'entraîneur Chico Mukeba comme sélectionneur des Léopards composés des joueurs évoluant au pays. Mais, le mardi, l'on a plutôt constaté que Mwinyi Zahera est le sélectionneur, et Chico Mukeba, actuel entraîneur de Sa Majesté Sanga Balende, assume le poste de sélectionneur adjoint, lui qui a déjà été adjoint du Florent Ibenge lorsque la sélection rd-congolaise remportait le trophée de la quatrième édition du CHAN en 2016 au Rwanda. Et c'est dans la peau de sélectionneur titulaire que Mwinyi Zahera a livré à la presse une liste de vingt-cinq joueurs pour ce stage au royaume chérifien. Et sur sa liste, l'on retrouve le nom de Trésor Mputu Mabi, absent d'une sélection nationale depuis plus de trois ans.

Les vingt-cinq joueurs...

Les vingt-cinq joueurs retenus sont les gardiens de but Matampi Vumi Ley (Mazembe), Mabula Kinkela Dilma (Daring Club Motema Pembe -DCMP-), Kalambay Katembwe Auguy (SM Sanga Balende); et les défenseurs Bompunga Botuli Padou (V.Club), Kayembe Ndotoni Christian (DCMP), Bangala Litombo Yannick (AS V.Club), Mundeko Zatu Kevin (TP Mazembe), Issama Mpeko Djo (Mazembe), Amale Mukoko Dieumerci (DCMP), Ngonda Muzinga Glody (V.Club), Ngimbi Mampangu Christian (Renaissance du Congo) et Djuma Shabani Wadol (Renaissance du Congo).

Les milieux de terrains convoqués par Mwinyi Zahera sont Mika Miche-Miche (Mazembe), Doxa Gikanji (DCMP), Munganga Omba Nelson (AS V.Club), Mozeviko Veko Joël (Don Bosco), Mande Lusiela (Sanga Balende), Mputu Mabi Trésor (Mazembe), et les attaquants Ben Malango (Mazembe), Makusu Mundele Jean-Marc (DCMP), Vinny Bongonga (DCMP), Muzungu Lokombe Chadrack (V.Club), Kazadi Kasengu (DCMP), Meschak Elia (Mazembe) et Kanda-A-Mukok Déo (TP Mazembe).