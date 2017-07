Congo-Brazzaville: Musique - L'Américaine Shola Adisa-Farrar se produira dans la ville océane

Dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre le Congo et les États-Unis d'Amérique, des master-classes seront animés les 24, 25 et 26 juillet au centre culturel Jean-Baptiste-Tat- Loutard à Pointe-Noire par l'artiste américaine Shola Adisa-Farrar et son groupe.

Le clou des manifestations aura lieu le 27 juillet à la Côte sauvage où un méga concert sera offert au public en guise d'au revoir.

C'est une initiative commune de l'ambassade des États-Unis au Congo et la mairie de Pointe-Noire qui ont décidé d'offrir aux vacanciers et au public pontenégrin friand de la bonne musique ces moments de joie avec la musique de Shola Adisa-Ferrar.

Californienne d'origine, Shola Adisa-Farrar a une voix distinctive et percutante. Après huit ans passés à New-York où elle obtient une licence de musique et de nombreux voyages à travers le monde pour des représentations, la chanteuse s'installe définitivement à Paris où elle affine son style musical à dominance jazz, soul, reggae sans oublier les influences caribéennes. « Lost Myself » est son premier album. En marge de ces spectacles, l'artiste américaine Shola partagera son experience et son savoir musical avec les professionnels de la musique évoluant dans la ville océane mais aussi avec les artistes en herbe, soucieux de parfaire leur formation musicale.