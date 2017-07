Congo-Brazzaville: Littérature - L'IFC organisera un concours de nouvelles sur le roman noir

Cet évènement littéraire dénommé « Les mauvais genres » dont le premier volet consacré au roman noir se tiendra du 24 au 28 octobre à l'Institut français du Congo (IFC) de Pointe-Noire.

L'IFC a décidé de réunir les écrivains de la ville de Pointe-Noire, cette année, autour d'un concours de nouvelles afin de leur permettre de se découvrir et de créer un maillage d'échanges harmonieux autour d'un évènement culturel. Le concours sera réservé aux textes qui répondent à la définition du roman noir, c'est-à-dire relatant les activités criminelles ancrées dans la société, pouvant paraître plus ou moins mystérieuses et faisant l'objet d'une enquête menée par un officier de police, un journaliste, un avocat ou autre.

Ce concours sera divisé en deux catégories, la catégorie adultes à partir de 20 ans et la catégorie jeunes pour les moins de 20 ans. Les nouvelles doivent comporter entre 7000 et 9000 signes espaces compris, 3 à 4 pages pour la catégorie adultes et entre 4000 et 5000 signes espaces compris, environ deux pages pour la catégorie jeunes.

Le texte doit être une création originale, rédigé en langue française et comporter un titre. Par contre, l'intrigue de la nouvelle devra évoquer ou s'inspirer d'un de ces trois thèmes, notamment l'océan, le port ou le chemin de fer. En effet, ces thèmes ont été choisis pour leur capacité à ouvrir l'imaginaire sur une ville en parfaite extension, une ville dans laquelle se déroule la vie de nombreuses personnes et qui est parfois l'un des acteurs essentiels de leur histoire. Car l'océan, le port et le chemin de fer font partie de la vie quotidienne de la population de Pointe-Noire

Notons que les nouvelles pourront être déposées à l'accueil de l'IFC sur un support USB ou envoyées par courriel à l'adresse accueil@ifc-pointenoire.com, avant le samedi 16 septembre 2017 à 18h. Un jury se réunira pour désigner les meilleures nouvelles et établir un palmarès par catégorie du concours et les participants seront informés du résultat le jour de la remise des prix qui aura lieu pendant la semaine « Mauvais genres: Chapitre 1 -Le Polar», entre le 24 et le 28 octobre à l'IFC de la ville océane.