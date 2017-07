Congo-Brazzaville: Championnat national d'élite direct - AS Otoho enfonce l'Etoile du Congo à Owando

L'AS Otoho s'est imposée le mercredi au stade Marien-Ngouabi devant l'Etoile du Congo (2-1) dans le cadre de la 26e journée de la Ligue 1 congolaise.

Fraîchement éliminé de la Coupe du Congo par l'AC Léopards, l'AS Otoho n'entend pas baisser le pied au championnat national, son dernier objectif. Après avoir battu, dans la même compétition à Owando, AC Léopards Cara et Diables noirs, cette équipe a ajouté à son tableau de chasse l'Etoile du Congo.

Les Stelliens, a-t-on appris, menaient pourtant au score (1-0), mais à la demi-heure de jeu, ils ont été rejoints puis dépassés. Grâce à cette victoire, les locataires du stade Marien-Ngouabi se réinstallent à la deuxième place au classement provisoire. Une deuxième place, qui pourrait lui être confirmée dans les jours à venir, si elle obtient gain de cause après les réserves portées contre Cara pour le cas Beranger Itoua, aligné alors qu'il était suspendu pour deux matches.

Pour l'Etoile du Congo, le résultat n'est pas surprenant. Car depuis plus de trois matches , l'Etoile du Congo traverse une crise de résultat. La dernière victoire des vert et jaune, sur le terrain, remonte au 27 mai (2-0) contre l'interclub. Après, ils ont gagné Nico-Nicoyé sur tapis vert. Ils attendent encore l'avis 25 pour espérer gagner Diables noirs, aussi par forfait, pour avoir aligner deux joueurs suspendus. Dans l'intervalle du match contre Inter, l'Etoile du Congo n'a plus brillé comme elle le faisait à la phase aller. Les Stelliens sont en train d'alterner les défaites et les matches nuls. L'Etoile du Congo a d'ailleurs perdu provisoirement la 4e place au profit de La Mancha de Pointe-Noire.

Au stade Alphonse-Massamba-Débat, la Jeunesse sportive de Poto-Poto a battu AS Kimbonguela (1-0). Samedi, dans le cadre du match avancé de cette journée, le FC Kondzo et le FC Nathaly's ont fait jeu égal (1-1). Cette 26e journée va se poursuivre ce jeudi. L'Interclub affronte l'AS Cheminots puis en seconde rencontre les Diables noirs en découdront avec La Mancha. Samedi, la Jeunesse sportive de Talangai accueille Patronage Sainte-Anne puis Tongo FC sera aux prises à Saint-Michel de Ouenzé. A Pointe-Noire, Nico-Nicoyé recevra le Club athlétique renaissance aiglon et à Dolisie, duel des fauves (les Jeunes fauves et AC Léopards).