Tunisie: Le dialogue se poursuivra mercredi prochain

La réunion s'est déroulée en présence du ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, du ministre de la Formation professionnelle et de l'Emploi, Imed Hammemi, du secrétaire général du gouvernement, Ahmed Zarrouk, du conseiller du chef du gouvernement, Sayed Bilel, et des secrétaires généraux adjoints de l'organisation syndicale, Hfaiedh Hfaiedh, Abdelkarim Jerad, Monaem Amira, Slaheddine Selmi et Sami Tahri. Plusieurs cadres des ministères des Affaires sociales et de la Formation professionnelle et de l'Emploi ont, également, assisté à cette réunion.

L'ordre du jour de la réunion d'hier a porté sur l'examen de plusieurs points dont la signature des procès-verbaux des séances précédentes, la régularisation de la situation des travailleurs précaires, l'activation du décret relatif à la réaffectation des agents publics et le suivi des dossiers en suspens dans tous les secteurs de la fonction publique, institutions et établissements publics, lit-on sur la page officielle facebook de l'Ugtt.

