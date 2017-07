Maroc: Mise en œuvre des mécanismes de la démocratie participative

Cette première réunion a porté aussi sur la forme de la pétition et les modalités de remplissage des données ainsi que sur le règlement intérieur interne et la campagne de communication visant à faire connaître la Commission des pétitions et ses prérogatives, outre la plateforme digitale destinée à soumettre les pétitions, a expliqué le ministre délégué.

La Commission des pétitions se compose des représentants de sept départements, en l'occurrence les ministères de l'Intérieur, des Affaires étrangères, de la Justice, des Finances, du ministère d'Etat chargé des droits de l'Homme, du ministère chargé des Relations avec le Parlement et la Société civile et du Secrétariat général du gouvernement, a indiqué Mustapha El Khalfi, ajoutant que le reste des départements gouvernementaux concernés par les pétitions ont le statut d'observateur.

Une pétition doit être signée par au moins 5.000 personnes à condition qu'elles jouissent de leurs droits civils et politiques et qu'elles soient inscrites aux listes électorales générales, a expliqué le ministre, notant qu'un comité de présentation composé d'au moins neuf personnes choisies parmi les initiateurs de la pétition doit être formé pour veiller à la collecte des signatures.

Copyright © 2017 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.