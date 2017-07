Algérie: Appel de l'APW de Tizi Ouzou à travailler au profit des victimes des incendies

L'Assemblée populaire de la wilaya (APW) de Tizi Ouzou a organisé, hier, une session extraordinaire pour débattre des incendies ravageurs qui ont gravement frappé la wilaya la semaine dernière.

Après des interventions notamment du président de l'APW, du président de la commission de l'agriculture de la même institution, d'un expert dans le secteur, du directeur de la Protection civile de la wilaya et du Conservateur des forêts, les élus de l'Assemblée ont voté et adopté une délibération appelant à travailler au profit des victimes de ces incendies, particulièrement celles de la localité d'At Yahia Moussa, 25 kilomètres au sud du chef-lieu de wilaya, la commune la plus ravagée par les flammes qui ont causé le décès d'un homme et des blessures à deux autres.

Ainsi, comme premier point de cette délibération, les élus de l'APW appellent les autorités à dégeler les projets de réalisation de 11 postes avancés au profit de la Protection civile de la wilaya, en plus des deux colonnes mobiles concédées, lundi dernier, par le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Nouredddine Bedoui.

En outre, ils demandent aux pouvoirs publics de reloger immédiatement les familles sinistrées par les feux de forêt ainsi que, comme troisième point, l'indemnisation de toutes les victimes de ces incendies, que ce soit les familles sinistrées ou les agriculteurs touchées gravement.

Aussi les élus de l'APW de Tizi Ouzou ont pris la décision de créer une commission chargée de suivre les opérations d'indemnisation et de relogement des familles touchées.

Cette session extraordinaire de l'APW a été décidée à l'issue du déplacement au début des incendies de forêt par une délégation de l'APW vers la localité «martyre» d'At Yahia Moussa où le constat de désastre a été fait sur place.

C'est ce qui a fait dire au premier responsable de l'APW que «c'est l'existence même de toute la région d'At Yahia Moussa qui était menacée».

Lors de son allocution d'ouverture, le président de l'APW, Mohamed Msela, a également rappelé que «dans d'autres régions comme Maatkas, Tizi N'tleta, Souk el Tnine, Timizart, Ifigha, At Aggouacha, Tizi Rached, At Mahmoud, Yakouren, Akerrou... , les dégâts sont malheureusement énormes». Il rendra un hommage appuyé à la population locale et aux éléments de la Protection civile qui «ont montré un élan de solidarité jamais égalé [... ] et ont pu limiter l'ampleur de la catastrophe».

S'adressant au wali de Tizi Ouzou, le président de l'APW demandera lors de son intervention «de prendre des mesures urgentes et efficientes pour éviter que de tels drames ne se reproduisent» et aussi que «les engagements pris soient tenus dans les meilleurs délais».

«L'Etat doit impérativement mettre les grands moyens à la disposition de la Protection civile et assurer des formations inclusives et qualitatives au profit des agents de la Protection civile et des bénévoles de la société civile», a ajouté le Dr Msela pour qui «cette catastrophe qui a endeuillé notre wilaya et qui a aggravé la pauvreté d'une population déjà très pauvre, ne doit plus se répéter».