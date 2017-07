Tunisie: Le face-à-face tant attendu

Il dira tout sur la politique de lutte contre la corruption que son gouvernement mène depuis deux mois presque jour pour jour (les arrestations ont démarré, en effet, le 23 mai dernier). Les députés lui demanderont des explications sur les résultats auxquels ont abouti jusqu'ici les investigations et les interrogatoires subis par les présumés corrupteurs arrêtés en vertu du décret instaurant l'état d'urgence.

Au palais du Bardo, la rencontre Youssef Chahed - députés de la nation «sera très chaude et mettra les points sur les i», pensent beaucoup d'observateurs et de citoyens ordinaires qui veulent être éclairés une fois pour toutes sur les questions suivantes: s'agit-il d'une politique à long terme dont les résultats seront longs à être dévoilés comme dans tous les pays du monde où on a mis des dizaines d'années pour traduire les corrompus devant la justice comme au Brésil par exemple où le grand Lula vient d'être coffré après avoir roulé les Brésiliens et ses fans gauchisants à travers le monde, des décennies durant ?

Est-il question d'une campagne à durée déterminée qui se contentera de faire tomber les grosses têtes à la demande du public friand de voir les quelques dizaines de barons de la corruption et de la contrebande des époques Bourguiba, Ben Ali, la Troïka I et II, gouvernements Mehdi Jomaâ, Habib Essid et Youssef Chahed s'installer dans les cellules qu'on prépare déjà pour les accueillir et qu'ils occuperont aussi pour un séjour momentané?

Ces deux grandes questions domineront à coup sûr le débat qui opposera Youssef Chahed aux députés de la nation.

Et cette fois, Samia Abbou, Ammar Amroussia, Ghazi Chaouachi ne seront pas les seuls à faire le show coutumier et à exiger que Youssef Chahed leur livre la liste de ceux qu'il va envoyer en prison ou en résidence surveillée dans les jours ou les semaines à venir.

Ils seront rudement concurrencés par les députés de la coalition au pouvoir qui semblent vivre dans la hantise de découvrir des bailleurs de fonds tomber et les entraîner dans leur chute qu'ils savent imminente au cas où Youssef Chahed irait au bout de sa guerre même s'il est obligé de réaménager son équipe ministérielle, d'y chasser les indésirables et d'y introduire «des visages rassurants» sauf que ces mêmes députés et les chefs de leurs partis ne se sentent plus rassurés ni confiants envers un «jeune chef de gouvernement».

Les mêmes observateurs n'hésitent pas à professer qu'il existe un lien entre la rencontre ayant réuni le président Béji Caïd Essebsi, mardi 19 juillet, au palais de Carthage, avec une délégation triée de Nida Tounès, d'une part, et le passage aujourd'hui de Youssef Chahed devant les députés, d'autre part.

On a sûrement parlé des préparatifs en prévision du Congrès électif du parti et du livre de Khaled Chaouket: «Nida Tounès, cinq ans de réalisations», il reste que dans une rencontre d'une telle importance, «il est interdit d'ignorer ce qui va se passer aujourd'hui au palais du Bardo».

Du côté d'Ennahdha, on concentre, ces derniers jours, l'effort médiatique sur les préparatifs du parti en prévision des municipales et on fait l'éloge de la décision d'ouvrir les listes nahdhaouies aux indépendants à raison de 50%, une décision qu'on présente comme un précédent historique, comme «celui du candidat consensuel à la présidence de la République».

En tout état de cause, les Tunisiens qui ont été privés depuis Ramadan des shows télévisés de leur élite politique et civile, audience estivale faible oblige, retrouveront aujourd'hui les chevaliers de la parlotte et les professionnels de la polémique qui meublaient leurs longues soirées hivernales et printanières.

Ils auront droit aux dérapages verbaux coutumiers de ceux qui n'ont pas les moyens de garder leurs langues dans la poche, et aux leçons classiques en matière de transparence et d'intégrité.

Un spectacle passionnant en perspective et on se frotte déjà les mains en attendant que l'arène du Bardo soit ouverte aux «belligérants».