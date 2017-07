Cote d'Ivoire: Lauréats LPF saison 2016-2017) - La nécessité de repenser la cérémonie

La cérémonie des lauréats de la LPF, le samedi 15 juillet dernier à Abidjan, a remis au cœur de l'actualité, la nécessité de repenser ces instants de distinction et de reconnaissance aux meilleurs acteurs du football national.

Meilleur buteur de la Ligue 1, lauréat du Prix Spécial de la LPF et Meilleur joueur de Ligue 1 de la saison 2016-2017, Aristide Bancé a brillé par son absence à la Maison de l'Entreprise au Plateau. Un impair durement ressenti par les médias et aussi les sponsors et partenaires de la Fédération ivoirienne de football (FIF) et de la Ligue professionnelle de football (LPF) dans une salle déjà incommode avec une forte chaleur.

L'attaquant burkinabè, en fin de contrat avec l'Asec Mimosas, était en Egypte au moment de la cérémonie à Abidjan.

Pendant que le président de la section football professionnel de l'Asec, Bakari Koné dit Baky et le secrétaire général du club jaune et noir, Francis Djoman, réceptionnaient les trophées et diplômes de l'Etalon, lui s'engageait pour les deux prochaines saisons avec Al Masry. Le vingtième club de sa carrière à 32 ans.

Cette situation, pas du tout souhaitée par l'assistance, résulte, à tout égard, de la programmation de la cérémonie de récompense des meilleurs de la saison. Organisée deux semaines après la fin du championnat, ce qui était considéré comme la fête du football ivoirien intervient alors que les joueurs sont en vacances.

De quoi à impacter négativement l'événement. Toute situation qui n'est pas pour mieux vendre la Ligue professionnelle et ses compétitions majeures. Mais ce sont surtout les sponsors et partenaires de la FIF et de la LPF qui en pâtissent durement.

Après d'énormes investissements au profit du ballon rond, ces entreprises auraient aimé avoir le meilleur des meilleurs pour leur image et leur communication à venir. S'afficher avec le meilleur joueur du championnat ivoirien est un gage de réussite pour les annonceurs et sponsors de la Ligue 1.

En homme exemplaire, Aristide Bancé a apporté une plus-value au football ivoirien. Et Le diffuseur serait vraiment ravi l'avoir à cette cérémonie pour sa notoriété et son prestige.

Malheureusement ! Cela peut sembler anodin pour des personnes qui voient en toute critique une manière de salir l'instance faîtière du football ivoirien, mais cet impair peut emmener des annonceurs à tourner le dos à la FIF.

Ce qui n'est nullement le souhait de personne. Mais l'absence du meilleur des meilleurs à cette célébration est une vraie interpellation au changement. La Fédération et la Ligue professionnelle doivent accepter le principe et de repenser la date de la tenue de cette cérémonie. Qui pourrait intervenir une semaine avant la dernière journée.

Question d'avoir tous les lauréats et aussi de donner un bon retour aux partenaires qui attendent toujours le meilleur pour leurs investissements. Toutefois, tout n'est pas à déplorer dans l'organisation de la Ligue professionnelle.

A part l'absence de Bancé et la forte chaleur de la salle, Sory Diabaté et son équipe ont posé un acte mémorable en faveur des supportrices. Ces braves dames ont été distinguées et élevées au rang de «Mamans LPF».

Ces inconditionnelles supportrices de l'Asec Mimosas et de l'Africa Sports et même des sélections nationales n'hésitent pas à abandonner foyers, familles... , pour aller vivre leur passion partout où se produit leur équipe.

Une contribution constante au développement du ballon rond que le président de la Ligue professionnelle et son équipe ont décidé de récompenser en faisant d'elles les Ambassadrices de la Ligue professionnelle avec des diplômes de reconnaissance.

A travers cet acte, Gnagra Agathe, Bahi Fidèle, Guei Henriette, Beugré Françoise dit Dougou Tianan, Zouan Gbalia Geneviève, Grahouan Hélène et Fadiga Adèle de l'Africa ainsi que leurs camarades de l'Asec Mimosas (Djoto Antoinette, Ouattara Irène, Kouakou Loutoua Honorine, Ouattara Aminata, Kouadio Suzanne, Mimi Chantal) doivent s'afficher en exemples.

Ces dames, au-delà d'apporter leurs voix à leur formation, sont désormais invitéesà promouvoir les valeurs du football et du sport (dépassement, respect de soi, de l'adversaire, des règles du jeu, solidarité, esprit d'équipe, goût de l'effort,... ). Un beau coup de la LPF.