Cote d'Ivoire: Guitry - Le gouvernement apporte son soutien aux sinistrés de Babokon

Un drame à Babokon, village situé à une dizaine de kilomètres de Guitry. Quatre morts dont un adolescent de 16 ans, 52 familles sans toit et 331 hectares de riz détruits. C'est l'œuvre des pluies diluviennes du 24 au 26 juin dernier.

Face à ce drame, le Pré- sident Alassane Ouattara et le gouvernement ne pouvaient rester insensibles. « C'est pourquoi, j'ai été dépêchée à vos côtés pour vous apporter le soutien du gouvernement et du pays », a déclaré Mariatou Koné, ministre de la Famille, de la Femme et de la Solidarité. Dans sa valise, elle avait des vivres et non vivres, comprenant du riz, des pâtes alimentaires, de l'huile, du savon, des moustiquaires, etc.

Un don d'un montant total de dix (10) millions francs CFA. Chacune des familles endeuillées a reçu la somme de 500.000 francs CFA.

L'émissaire du gouvernement a profité de cette occasion pour remercier l'honorable Yao Patricia (député de Dairo-Djidjizo-Guitry commune et souspréfecture), Yao Kouadio (maire de Guitry) et le corps préfectoral pour leur soutien dès les premiers jours du sinistre. Le nombre total des victimes de ces pluies diluviennes s'élève à 26 morts, dont 11 pour la seule ville d'Abidjan, a révélé Mariatou Koné.

Tous ces décès, a-t-elle expliqué, sont dus à la mauvaise installation des maisons (flancs de collines, bas-fonds ou lits de fleuve). La ministre de la Famille, de la Femme et de la Solidarité a déploré l'acharnement des populations à reconstruire leurs maisons en ces lieux malgré la permanence du danger.

« Je vous demande incessamment de quitter ces lieux. Le Président Alassane Ouattara veut gouverner des vivants et non des morts.

La mairie de Guitry vous a offert gratuitement 200 lots depuis 1987 pour éviter ce type de drame. Mais votre entêtement a endeuillé le pays. Nous n'en voulons plus », a-t-elle déclaré.

La ministre a aussitôt donné des instructions fermes aux autorités administratives et politiques afin que les populations quittent le lit du fleuve Boubo, de gré ou de force.

La porte-parole des sinistrés, Ouattara Awa, après avoir remercié le chef l'Etat, a souhaité la construction de logements sociaux sur le nouveau site pour l'amélioration de leurs conditions de vie.