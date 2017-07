Tunisie: La pression sur la liquidité et le financement de l'économie s'accentue

Un «permis de tuer» et une «grave atteinte à la liberté d'expression», c'est ce… Plus »

La solution est d'augmenter le capital ou bien se refinancer auprès de la Banque centrale. Se refinancer est plus rapide mais plus coûteux parce qu'il y a des intérêts appliqués. Augmenter le capital est moins facile puisqu'il nécessite toujours l'adhésion des actionnaires et une période pour le mettre en place.

Cette hausse est tout à fait normale. Si les banques n'ont pas de retour sur financement sous forme de placements, d'épargne du système économique à défaut de croissance et de rentabilité d'activités, si les banques souffrent beaucoup du marché parallèle et de l'argent de la contrebande qui ne passe pas par le système bancaire, elles se trouvent en insuffisances ou manque de trésorerie.

On pourrait ainsi atténuer l'impact négatif. Mais si on maintient les capitaux propres des banques au niveau actuel, cela se traduit par un manque de trésorerie qui aurait dû financer l'économie au niveau des PME.

La répercussion négative est portée sur la trésorerie locale en devises et en dinars. En prêtant l'Etat en devises, les banques vont se priver, du moins durant la période du prêt, de ressources en devises, qu'ils auraient pu convertir et avoir en contrepartie des ressources en dinars.

En fait, emprunter auprès des banques locales est beaucoup plus facile que de chercher des emprunts sur le marché international des capitaux surtout avec la situation actuelle d'endettement et de croissance économique.

