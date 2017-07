Algérie: 280 nouveaux bus pour l'ETUSA

L'Etablissement de transport urbain et suburbain d'Alger (Etusa), qui a reconquis sa place sur ce marché et redoré son blason, en termes de services et de professionnalisme, entend poursuivre sur sa lancée en renforçant sa position de leader. Ainsi, l'Etusa projette d'étoffer son parc roulant par l'acquisition de 280 bus, pour une valeur de près de 6 milliards de dinars, a indiqué, hier à l'APS, son directeur général, Abdelkader Benmiloud.

Cent premiers bus seront acquis pour près de 3 milliards de dinars en gré-à-gré. La procédure d'achat est bouclée et n'attend plus que l'approbation du ministère des Transports. Les 180 autres bus seront livrés, pour 3 milliards de dinars également, par la Société nationale des véhicules industriels (Snvi).

Par ces acquisitions, auxquelles s'ajoutent les affrètements de bus auprès du secteur privé - 300 depuis novembre 2016 jusqu'à cette semaine-, l'Etusa pourra améliorer encore ses prestations, affirme M. Benmiloud.

Mieux, l'entreprise a intégré dans son plan d'action la dynamique de développement de la capitale et prévoit de s'y adapter en intensifiant son réseau.

Aussi, des projets d'acquisition d'autres bus supplémentaires, de 20 à 25 sièges, sont-ils déjà dans le pipe. Le cahier de charges pour ce marché est établi, les procédures nécessaires accomplies et ne reste plus que le financement, 136 millions de dinars, pour le boucler, précise M. Benmiloud.

Grâce au renforcement de son parc roulant, l'entreprise pourra non seulement être en complète adéquation avec son slogan (Etusa partout, Etusa pour tous) en répondant à la demande qui s'accroit, mais surtout offrir des services de qualité aux citoyens.

En effet, l'ouverture de nouvelles lignes à travers les communes et les quartiers de la capitale non ou mal desservies est au programme, a indiqué M. Benmiloud, ajoutant que la mise en service progressive des nouveaux bus intervient pour renforcer et desservir le réseau et les lignes de transport, notamment dans les nouvelles cités d'habitation.

En fait, les citoyens attendent, demandent et espèrent que les bus de l'Etusa assurent également le transport sur les lignes déjà desservies par les privés, auxquels ils reprochent les mauvaises prestations, le traitement irrespectueux des clients et l'insalubrité des bus, voire leur dangereuse vétusté.

Mais ces derniers ne voient pas d'un bon œil l'expansion de l'Etusa qu'ils considèrent comme une concurrence déloyale, au lieu de reconsidérer leur notion du service public et leur manière de l'assurer.

La mise en service début de juillet par l'Etusa de bus qu'elle a affrétés chez un privé a, en effet, déclenché une contestation des transporteurs privés qui sont allés jusqu'à déclencher une grève sauvage, sans se soucier aucunement des clients qu'ils prétendent servir.

La direction de wilaya des transports, tenant le bâton par le milieu, décidera de retirer 6 lignes à l'Etusa sous prétexte d'équilibrer la distribution des lignes entre publics et privés, même si ces derniers sont les plus mauvais prestataires de services.

Dès lors, l'Etusa prendra le parti de se redéployer en assurant le transport vers les régions souffrant d'un manque flagrant en matière de moyens de transport.

Rappelons que l'Etusa avait lancé un appel d'offres national durant le premier semestre de 2015 pour l'affrètement de bus du secteur privé.

Mais l'appel est resté infructueux jusqu'à fin 2016, un opérateur ayant finalement pu répondre au cahier des charges, ce qui a permis la mise en service de 259 bus au niveau de la capitale et la création de 700 postes d'emploi, nombre qui s'accroitra encore avec la concrétisation des projets d'acquisition susmentionnés.

Tous les bus loués seront mis en service à la fin de l'année en cours, a indiqué M. Benmiloud. Le parc de l'Etusa représente 10% du secteur des transports à Alger, avec 303 bus transportant plus de 3 millions de personnes.

L'entreprise entend également s'adapter au changement que connait le plan de distribution des logements à Alger, notamment après le relogement de plus de 50 000 familles.

En outre, l'Etusa offre exceptionnellement ses services en dehors d'Alger au profit des usagers du train Alger-Zéralda, entré en service ces derniers mois.

Il s'agit de 6 bus qui démarrent de Zéralda vers la commune d'Aïn Tagourait (Tipasa) en passant par les communes de Fouka, Douaouda et Bouharoun.

Cette ligne a été créée sur instruction du ministère des Transports pour garantir le déplacement des citoyens vers différentes destinations après leur arrivée à la gare ferroviaire de Zéralda.