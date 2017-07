Tunisie: Création d'un pôle universitaire commun

Un «permis de tuer» et une «grave atteinte à la liberté d'expression», c'est ce… Plus »

Plus tôt dans la journée, le ministre a inauguré un centre de recherche en sciences et technologies du textile au complexe universitaire de Skanès, dont le coût est estimé à 9 millions de dinars.

Ce rapprochement, a-t-il dit, permettra d'attirer les meilleurs étudiants et professeurs, et de hisser le rang des deux universités à l'échelle internationale.

Le ministre a souligné, à cette occasion, que l'accord «historique» est de nature à rapprocher les deux Universités sur le plan pédagogique et scientifique, tout en préservant leur autonomie financière et administrative.

En vertu de cet accord signé par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Slim Khalbous, le président du l'Université de Monastir, Mahjoub Ouni, et, le président de l'Université de Sousse, Faycel Mansouri, le pôle devient le premier du genre au sein de l'Université tunisienne.

