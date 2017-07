Tunisie: Multiplication des cas de noyade

«Depuis le 1er juin 2017 jusqu'à aujourd'hui, nous avons enregistré 77 opérations d'interventions de sauvetage et de secours. Et il n'y a eu qu'un seul cas de personne portée disparue et dont le corps a été repêché à Hammamet », ajoute-t-il.

Le Commandant-major appelle les estivants et les baigneurs à plus de vigilance et surtout à respecter les règles de sécurité tout en évitant de s'éloigner des rivages -- car les vents sont forts -- et d'éviter les zones rocheuses et non gardées.

N'oublions pas que ces derniers jours, les vents ont provoqué des courants ce qui peut causer des noyades.

Un manque de sauveteurs-nageurs

La direction régionale de la Protection civile de Nabeul avait déjà pointé du doigt dans un document remis, récemment, aux médias le manque de moyens déployés pour le bon fonctionnement des opérations de sauvetage et de secours sur les plages de la région.

En effet, outre le manque de sauveteurs-nageurs dans plusieurs zones (plusieurs zones sont sans maîtres-nageurs -ndlr), le document que nous a remis le commandant Zied Chakroun souligne le manque d'équipements et les défaillances au niveau de la logistique (absence de parasols, manque de canots de sauvetage, des plages non aménagées, etc.

«Il faudrait chercher de nouvelles motivations pour encourager les candidatures pour devenir sauveteur-nageur et surtout pousser les municipalités des villes côtières à mettre à la disposition des sauveteurs des équipements et des canots de sauvetage ainsi que des panneaux signalant les plages non gardées sans oublier l'encadrement des excursions maritimes du côté d'El Haouaria», fait savoir le commandant Zied Chakroun.

Il reste à rappeler que lors de l'exercice de 2016, les statisticiens de la direction régionale de la Protection civile du gouvernorat de Nabeul ont évoqué 143 cas , soit une chute de 25 % par rapport aux statistiques de 2015 (191 cas).