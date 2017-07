Algérie: Un vecteur illégal pour la diffusion de la culture !

Le besoin de culture en ces temps de vaches maigres où l'expression culturelle se réduit comme peau de chagrin et se concentre dans la capitale, fait que l'on a recours à la débrouillardise pour satisfaire cette soif qui dure.

Certains recourent aux bouquinistes qui, eux aussi, ont disparu du paysage culturel à Annaba, il n'en reste qu'un seul et unique à la Rue du Cnra qui, la plupart du temps chôme au milieu de ses livres poussiéreux, la lecture n'étant plus ce qu'elle était.

Les clients se recrutent parmi les aînés encore épris de cette activité qui a marqué leur jeunesse. La passion du livre leur est restée collée à la peau à vie.

Pour les jeunes générations, c'est plutôt internet qui a la cote : une fenêtre ouverte sur le monde et qui permet de s'y engouffrer pour trouver ce qu'on veut sous toutes les formes d'expression culturelle. Les téléchargements pirates de tubes, de chansons en vogue, de films récents, de séries sont devenus les seuls moyens par lesquels on peut accéder à la culture.

Ces téléchargements illégaux font le bonheur des jeunes qui sont constamment branchés via leurs smartphones dont ils ne se séparent jamais.

Casques écouteurs ou kits mains libres enfoncés dans les oreilles, ils sont grisés et emportés par la musique, imaginant ces scènes éclairées, les musiciens jouant de leurs instruments et ces spectateurs qui applaudissent. Ils y sont de plain pied oubliant jusqu'à l'endroit où ils sont, esquissant des pas de danse et balançant leurs têtes au rythme des notes.

On continue à chercher on s'envoie des liens pour trouver des sites de téléchargement et ainsi être au diapason de ce qui est en vogue sur la Toile. Pour les jeunes c'est la seule distraction possible et ils y sont accrocs.

Cela leur permet de se cultiver et d'être au fait des nouveautés pour ne pas se sentir out et ainsi ne pas rater ce qui se diffuse sur Internet. Pour d'autres c'est plutôt les CD - tout aussi piratés que les téléchargements- qui constituent pour eux un moyen de se cultiver.

On en trouve un peu partout à Annaba, dans les boutiques sans le timbre de l'Onda, qui lutte contre ces piratages, mais aussi dans l'informel où l'on peut acheter l'album d'un chanteur connu pour la bagatelle de 100 DA.

Un prix dérisoire pour un travail qui a demandé des mois pour les artistes pour présenter une œuvre qui plaise au public. C'est aussi le cas pour les films qui sont piratés et qu'on retrouve sur ces étals à même le trottoir.

Des séries, qui ont passionné les téléspectateurs, comme The walking dead, Game of thrones ou encore West world, suivies sur des chaînes étrangères, et qui ont quoi qu'on dise plu au public algérien, obtenues via des piratages sur ces chaînes payantes.

Si le piratage porte préjudice aux auteurs dont la plupart s'en plaignent, il reste cependant le meilleur moyen de diffusion de la culture et de sa socialisation.

En effet, chez nous les rares spectacles qui sont organisés le sont dans les grandes villes et coûtent cher, il faut se déplacer, trouver un hébergement pour ensuite acheter son billet et enfin assister au spectacle, alors que dans le village le plus reculé d'Algérie, il suffit de disposer d'un smartphone et d'une connexion pour profiter des spectacles via Youtube, où l'on trouve tous les genres, qu'ils soient locaux, orientaux ou occidentaux.

On est dans un café, un jardin public ou chez soi, on se connecte facilement et on a tout à sa disposition, on en profite à fond sans rien payer, mais ce qui compte le plus dans tout cela c'est que l'on se cultive peut-être sans le savoir car on se tient informé, on découvre de nouveaux horizons qui permettent de s'évader de cette réalité fade et insipide et d'une platitude déconcertante.