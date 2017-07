Cote d'Ivoire: Samba Diakité (auteur) : « La Côte d'Ivoire progresse pour s'enflammer »

« Le cas Guillaume Soro /De la guerre à la lutte pour la reconnaissance » est un ouvrage de 142 pages subdivisé en deux grands chapitres. Il est édité par les Editions Différance Pérenne en 2017.

C'est une œuvre littéraire qui donne un réquisitoire violent de la sphère politique ivoirien et de ses acteurs depuis les 20 dernières années. Dans son "réquisitoire", l'auteur pour ne pas dire le procureur Samba Diakité écrit à la page 25 : « La guerre ne nait pas dans les esprits des hommes, elle nait dans leurs langages et fleurit dans leurs pensées.

Tout ce qui a été tenté pour attiser la flamme de l'horreur s'est réalisé en Côte d'Ivoire ces vingt dernières années, mais contre elle.

Depuis le coup d'Etat de Noël 1999, la Côte d'Ivoire ne semble plus progresser pour s'apaiser, mais elle progresse pour s'enflammer. Ce progrès-régression résulte de la crise de l'ego née des instincts de conservation et de la volonté de domination.

Les modes d'existence humaines, la lutte pour le pouvoir, le désir de propriété, sont des causes essentielles de la désagrégation de ce pays depuis 1993. » Puis, à la page 29, il se pose la question suivante : « Comment fallait-il résoudre les pathologies sociales ivoiriennes de 1993 à 2011 ? »

Et de répondre : « qu'on l'accepte ou qu'on le refuse , qu'on le reconnaissance ou qu'on le méprise, on est obligé d'admettre que Guillaume Soro , pour avoir accepté à visage découvert de mener une guerre de l'identité pour lutter contre l'injustice avérée , demeure l'élément catalyseur , la tour de contrôle , la véritable chaine d'arpenteur de la politique ivoirienne de ces vingt dernières années et tend à devenir malgré lui, le père de la consolidation et de la mise en chantier de la IIIème République.

Il lui reste maintenant à lutter pour sa propre reconnaissance dans ce véritable tourbillon ivoirien dans lequel, il apparait comme un véritable kili-kan sô-sô (NDLR : Moustique) ».

L'auteur s'appuyant sur ces deux éléments, souligne que la révolte est l'une des dimensions essentielles de l'homme et qu'en outre, l'on doit avoir à l'esprit que les grands feux de la rébellion ivoirienne ne sont pas encore éteints et il suffit d'un rien pour qu'ils reprennent.

Comme solution, il demande que la Côte d'Ivoire ait, après la génération Bédié, Ouattara et Gbagbo, une classe politique jeune perfectible et non l'ancienne garde, la gérontocratie. L'auteur estime que la problématique de la succession du Président Alassane Ouattara se pose maintenant avec acuité.

Ainsi, il martèle que Guillaume Soro, faiseur de roi et valet de roi est bien parti pour cette succession s'il sait lire les espérances du peuple.

Il conseille à Guillaume Soro pour la présidentielle de 2020, qu'il doit comprendre maintenant et plus que jamais que pour avoir la reine des termites, il faut creuser la termitière, pour avoir du miel, il faut oser affronter les abeilles.

Samba Diakité est docteur en philosophie politique, docteur d'Etat ès lettres, art et sciences humaines et professeur titulaire de philosophie africaine, philosophe de la culture, de l'éducation et du développement à l'université Alassane Ouattara de Bouaké.

La première de couverture du livre est illustrée par une photo de Guillaume Soro brandissant sa carte d'identité nationale dans ciel bleu-gris comme pour dire que l'horizon est dégagé pour lui.