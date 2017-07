Cote d'Ivoire: Toumodi - Les éleveurs de bovins aspirent à la modernisation

Pour nous résumer et pour finir, je demande à mes frères éleveurs de s'organiser pour rentrer dans l'élevage moderne dont les avantages principaux sont que nos bœufs vont produire beaucoup de lait, et aussi la quantité de bœufs va sensiblement augmenter ».

Nous signifions aussi toute notre gratitude à la direction départementale des Ressources Animales et Halieutiques de Toumodi qui nous a aidés à mettre en place la Société Coopérative des Eleveurs de Bovins et un Groupement de Défense Sanitaire (GDS) pour assainir l'environnement immédiat de l'élevage.

A cette occasion, Dicko Mohamed, président du Comité de gestion de la Société Coopérative des Eleveurs de Bovins de Toumodi (SOCEBOT) a tenu à traduire toute sa reconnaissance au ministre «pour cette visite qui honore au plus haut point la coopération» : «en fait, le membre du gouvernement est venu jusqu'à nous relativement à la signature de la convention de partenariat et du lancement de l'insémination artificielle en milieu rural.

Kobenan Kouassi Adjoumani, ministre des Ressources Animales et Halieutiques était à Toumodi le samedi 16 juillet 2017, dans le cadre de la signature de la convention de partenariat et du lancement de l'insémination artificielle en milieu rural.

