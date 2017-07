Burundi: Découverte Miss Burundi 2017 - Ineza Synella Noria, la philosophe

« Synella a des airs de philosophe moderne », telle est la remarque qu'on entend souvent quand on rencontre pour la première fois la jeune femme. À son regard intelligent qui filtre à travers le prisme du verre de ses lunettes, on comprend très facilement qu'elle use utilement ses yeux avec la lecture. Ineza représente la province de Kirundo. À seulement 19 ans et finaliste au Lycée SOS, elle a fait des livres une véritable drogue. « Je suis accro. C'est comme une drogue, la lecture » plaide-t-elle. Mais elle ne lit pas n'importe quoi. « Je lis des livres à caractère philosophique. Les romans sont trop parfaits pour refléter la réalité. » Quand elle n'est pas en cours, Ineza va souvent rendre visite les personnes âgées.

Copyright © 2017 YAGA. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.