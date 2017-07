Sénégal: Législatives 2017 - Amadou Ba invite ses militants au calme

"On a réussi l'unité à Grand-Dakar où les responsables et militants travaillent ensemble pour la victoire de notre coalition", a laissé entendre Abdoulaye Agne, un responsable de la coalition de BBY à Grand-Dakar.

Selon la tête de liste de BBY à Dakar, "les militants et sympathisants de BBY ne doivent pas faire partie de ceux qui disent qu'ils vont arracher leurs cartes d'électeur. Ils doivent aller récupérer dans le calme leurs cartes d'électeur et voter massivement le 30 juillet".

"Il faut aller récupérer vos cartes d'électeurs le plus rapidement possible car avec cette forte mobilisation la coalition Benno Bokk Yaakaar remportera la victoire aux élections législatives du 30 juillet", a déclaré Amadou Ba lors d'un meeting à Grand-Dakar.

