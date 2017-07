Sénégal: Législatives 2017 - Mansour Faye tire un bilan d'étape satisfaisant de la campagne de BBY

Le maire de la ville de Saint-Louis a, un tantinet taquin, fait remarquer que "la caravane de la tête de liste de la coalition gagnante Manko Wattu Sénégal, Me Abdoulaye Wade n'était suivie que par les seuls les curieux et les personnes nostalgiques".

La coalition BBY est très "confiante et sereine" par rapport à l'issue de ces élections législatives, parce qu'elle "sortira victorieuse du scrutin du 30 juillet et aura une large majorité à l'Assemblée nationale" a-t-il dit.

"Le bilan du gouvernement est très bien visible partout dans la ville de Saint-Louis, en termes d'infrastructures, d'éclairage public, d'assainissement, installation de dalots dans les quartiers comme Diamaguene, la réhabilitation du poste de santé, etc", a relevé Mansour Faye, par ailleurs ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement.

Selon le maire de Saint-Louis, les nombreuses subventions allouées aux pêcheurs notamment de Gueth Ndar et de la Langue de Barbarie de retour de la Mauritanie leur ont permis aujourd'hui de mener leurs activités et de "retrouver leur dignité".

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.