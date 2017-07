La Commission constitutionnelle en charge d'élaborer une nouvelle loi fondamentale a remis au président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, le mercredi 19 juillet 2017 à Kosyam l'avant-projet de Constitution de la Ve République.

Après les amendements des Burkinabè de l'intérieur et de l'extérieur, la Commission constitutionnelle se tourne vers le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, pour recueillir son avis sur l'avant-projet de Constitution de la Ve République.

Le chef de l'Etat a reçu hier à Kosyam, ledit document, des mains du président de la commission, Me Halidou Ouédraogo. A sa sortie d'audience, ce dernier a indiqué que son équipe s'approche du bout du tunnel.

«Nous avons accompli les 9/10 du travail, nous pouvons alors commencer à communiquer avec vous», s'est-il adressé à la presse. Il reste maintenant, a-t-il poursuivi, les observations du chef de l'Etat, attendues dans un délai de huit jours maximum et la dernière plénière pour parfaire le document.

Quelle a été la nouveauté à l'issue des différentes sorties dans les 13 régions du Burkina Faso, les cinq pays d'Afrique et trois pays d'Europe et d'Amérique ? «Il n'y a pas eu beaucoup d'évolution», a souligné Me Halidou Ouédraogo.

Puis de préciser que l'avant-projet était en ligne depuis le 10 janvier 2017 et par conséquent, tout le monde a eu le temps de porter ses amendements.

Néanmoins, concernant l'article 37 qui cristallise les débats, le président de la Commission constitutionnelle a rappelé que la Constitution de 1991 avait réglé la durée du mandat présidentiel. «Il était de cinq ans renouvelable une fois.

Cette disposition a été par la suite levée», a-t-il déclaré. Considérant que cette question constitue l'un des problèmes majeurs du Burkina Faso, il a rassuré que des dispositions ont été prises pour éviter toute interprétation alambiquée.

«L'article est verrouillé à plusieurs niveaux. Il n'est plus possible à un chef de l'Etat de briguer plus de 10 ans de mandat de façon continue ou discontinue», a-t-il déclaré.

La Commission constitutionnelle composée de 92 membres a été installée le 29 septembre 2016. A terme, elle doit présenter un ensemble d'articles consensuels pour le passage à la Ve République.