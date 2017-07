Congo-Brazzaville: Télévision - Startimes média Congo lance dix chaînes supplémentaires

Enfin, pour renforcer sa visibilité sur plan culturel africain, elle va diffuser des séries et films en langues swahili et haoussa. Puis, compte mettre en place un centre de traduction afin de permettre aux abonnés des pays francophones de bénéficier des programmes diffusés en anglais.

« L'international champions cup est le seul tournoi compétitif de pré-saison au monde. Et quand je regarde le programme de cette année, je sais que l'on aura des matchs palpitants. La totalité des matchs sera diffusée en exclusivité et en direct sur les chaînes sport de Startimes », a commenté Emmanuel Fontana Ndzah, responsable du département marketing de la société.

