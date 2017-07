Ile Maurice: Rodrigues/Infrastructures - Les travaux de construction de drains et de ponts en phase d'achèvement

communiqué de presse

La National Development Unit (NDU), sous l'égide du Bureau du Premier Ministre, et la Commission des Infrastructures Publiques de Rodrigues, entreprennent actuellement des travaux de construction de ponts et de drains à Port Mathurin (Phase 1), Pas Jérôme, Lataniers, Petit Gabriel, Allée Tamarin, et Fond Baie aux Huîtres reliant Jardin Mamzel. Ces travaux, à hauteur de Rs 55 millions, seront complétés vers fin juillet de cette année.

A Port Mathurin, la phase 1 du projet consiste au nettoyage et à l'aménagement des drains, principalement dans les zones connues pour des accumulations d'eaux en période de grosses pluies. Les trottoirs seront également rehaussés en vue de renforcer la sécurité des usagers et les drains nettoyés et certains réseaux de téléphone réalignés, cela afin de permettre l'eau de circuler convenablement. Après ces travaux, le ré-asphaltage des routes à Port Mathurin sera entrepris.

A Pas Jérôme, les travaux comprennent un grand projet d'embellissement, l'aménagement d'un track road et la construction d'un pont pour faciliter l'évacuation d'eau dans la rivière à St Gabriel en temps de grosses pluies.

A Fond Baie aux Huîtres, un pont est en construction pour faciliter la communication entre ce village à celui de Jardin Mamzel en période pluvieuse. A Petit Gabriel et Lataniers, les travaux de construction de drains sont à un stade très avancé.

'Ces projets s'insèrent dans une série de mesure de la NDU visant à apporter une solution et un soulagement à la population de Rodrigues, en particulier à ceux qui sont sérieusement affectés par les problèmes d'accumulation d'eau', soutient M. Francisco François, Secrétaire Parlementaire Privé, en charge de la NDU à Rodrigues.

Il a affirmé que la prochaine étape comprend l'implémentation de cinq autres projets qui ont reçu l'aval du Bureau du Premier Ministre. 'Dans cette deuxième phase de notre programme, nous aurons un pont à Camp du Roi, Anse Ally et Grand La Fouche Mangues reliant Château des Fleurs, ainsi que des drains à Rivière Cocos. D'ici la fin de cette année nous entamerons les premiers coups de pioches pour le démarrage de ces travaux', soutient le PPS François.

Il est à noter qu'un Management Committee suit de près ces projets. Le Secrétaire permanent du Bureau du Premier Ministre, M. Oomaduth Jadoo, était également dans l'île récemment pour effectuer un constat des travaux et la préparation des projets pour la prochaine année financière.