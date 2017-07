Ile Maurice: Saahir Goolfee - «Nous ferons servir des avis légaux à l'université

interview

La colère gronde à l'université de Maurice (UoM). Manque de communication, décisions «unilatérales», nouveaux frais... Autant de choses qui agacent les étudiants en ce moment.

Actuellement, il y a beaucoup de malentendus entre la direction de l'UoM et les étudiants. Pourquoi ?

Plusieurs raisons expliquent cette situation. Les étudiants sont extrêmement frustrés et nous avons l'impression que personne ne veut écouter nos doléances.

Quelles sont-elles ?

Nous avons envoyé un mail à la direction il y a quelques jours avec des points précis : les étudiants n'ont pas été consultés par rapport à la fermeture envisagée de la faculté d'études océanographiques, le retard de la publication des résultats d'examens, l'introduction des retake fees, le taux d'échec dans la faculté d'ingénierie...

Dans cette faculté, il y a tellement de problèmes ! Et le pire, c'est que les étudiants ont eu d'excellents résultats au Higher School Certifcate, souvent des A+. Mais certains se retrouvent à prendre le même module cinq fois de suite ! Ce n'est pas normal.

Pareil pour l'introduction des retake fees. Auparavant, quand les étudiants échouaient dans un module, ils pouvaient le repasser gratuitement.

Mais à un moment donné, on voulait introduire des frais de Rs 1 400 par module et, maintenant, on apprend que cette somme pourrait augmenter.Les étudiants ne sont pas d'accord.

La rencontre d'hier matin avec la direction s'est conclue par un «walk-out»...

Oui, nous avons fait un walk-out en signe de protestation. Parce qu'on n'a pas eu la chance de nous exprimer et on a l'impression que toutes les portes sont fermées et que les étudiants ne comptent plus !

On a l'impression que certaines personnes se croient intouchables. Et là, je parle aussi des lecturers. Même quand il y a des enquêtes, on n'est pas informé des retombées éventuelles. Les étudiants se retrouvent dans le flou total.

Quelles sont les actions concrètes prévues ?

Nous avons pris rendez-vous avec un conseiller légal vendredi pour entreprendre des actions. Nous demanderons à faire servir des avis légaux (legal notices) à l'UoM, car selon nous, il y a des décisions qui frisent l'illégalité et bafouent les principes d'equal opportunities.

Une rencontre au département concerné au ministère de l'Éducation est également prévue. Il faut alerter les autorités et la ministre de l'Éducation.