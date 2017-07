Congo-Kinshasa: Sud-Kivu - Tous les comptes bancaires de la province bloqués

Le bureau de l'assemblée provinciale du Sud-Kivu a ordonné la fermeture de tous les comptes bancaires de la province, après la démission du gouverneur Marcellin Cishambo.

Selon le rapporteur de cet organe délibérant, David Ombeni Nakabinda, qui a révélé l'information mercredi 19 juillet à Radio Okapi, cette mesure vise à restreindre les dépenses des membres du gouvernement provincial sortant qui expédient les affaires courantes.

« Voilà pourquoi, comme autorité budgétaire et pour éviter tout saignement, tout dérapage, on a pris la décision de fermer, de geler, de verrouiller les comptes Rawbank, TMB et ailleurs » a expliqué M. Ombeni.

Il a fait savoir qu'après la démission du gouverneur Cishambo, le gouvernement provincial du Sud-Kivu est réputé démissionnaire et «ne doit pas engager des dépenses à un certain seuil ».

« Ça, c'est la loi publique financière. Sinon, on peut observer des dérapages de la dernière heure », a-t-il redouté.

A en croire David Ombeni, tous les fonds publics de la province logés dans plusieurs banques de la RDC seront canalisés dans un seul compte à la Banque centrale du Congo.

«On va voir dans un mois ou deux, qu'est-ce qu'on peut réunir, si on peut payer même un mois ou deux mois les agents parce que si tout est canalisé, on va restreindre les dépenses et parvenir à payer les agents», a soutenu M. Ombeni.