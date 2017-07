Burkina Faso: Développement des collectivités territoriales - Les élus locaux se concertent

L'Association des municipalités du Burkina Faso (AMBF) et l'Association des régions du Burkina Faso (ARBF), ont organisé, le mercredi 19 juillet 2017 à Ouagadougou, un atelier de formation à l'endroit des élus locaux des différentes communes et régions.

L'Association des municipalités du Burkina Faso (AMBF) et l'Association des régions du Burkina Faso (ARBF) se préoccupent de la contribution des collectivités territoriales à la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social (PNDES).

En effet, à travers le Programme d'appui au développement territorial (PADT) et le Projet d'appui à la consolidation de la décentralisation au niveau régional (PACDR), en collaboration avec l'Union européenne, ils ont organisé le 19 juillet 2017 à Ouagadougou, un atelier de formation portant sur « Le rôle et la place des collectivités territoriales dans la mise en œuvre du PNDES ».

Cette rencontre a pour objectif de faire comprendre la synergie d'actions qui doit exister entre les différents acteurs dans la mise en œuvre du PNDES et aussi de faire connaître le rôle des différents élus locaux dans cette mise en œuvre.

Le président de l'ARBF, Eric Tiemtoré, a d'abord exprimé sa gratitude à l'Union européenne, qui participe à hauteur de 850 000 euros au développement des différentes communes et régions du Burkina Faso, à travers l'AMBF et l'ARBF.

Aussi, pour lui, cette formation vient à point nommé, eu égard à la nouvelle référence de développement qu'est le PNDES et de la révision des plans de développement.

En effet, il a expliqué que la jonction a été faite par le gouvernement entre le PNDES et les plans de développement des collectivités territoriales.

Cette initiative, a-t-il poursuivi, permettra donc aux maires de connaître dans quelles mesures les collectivités territoriales peuvent contribuer efficacement dans la mise en œuvre du PNDES.

Booster le développement local

C'est pourquoi, il les a invités à une participation active et constructive au cours des échanges afin de pouvoir au sortir de cette rencontre, impacter le développement économique, surtout au profit des populations des communes et régions du Burkina Faso. Car «les intérêts et le bien-être de nos communes priment sur tout», a-t-il

affirmé. Quant à la responsable de programmes décentralisation à la délégation de l'Union européenne, Anouk Van Neck, elle a rassuré l'engagement de l'Union européenne à accompagner les processus de développement des collectivités territoriales.

Elle a salué la tenue de cet atelier qui permettra selon elle, de consolider le processus de décentralisation au niveau des communes et régions, en informant au mieux les élus locaux et surtout en leur permettant de se positionner efficacement dans le processus de mise en œuvre du PNDES.

Au regard du rôle primordial des collectivités territoriales dans la mise en œuvre des politiques publiques au niveau local, elle a recommandé de renforcer la décentralisation et promouvoir la bonne gouvernance locale, d'augmenter l'effectivité des ressources aux collectivités territoriales, d'accélérer le processus d'accompagnement du transfert de compétences et accélérer les réflexions concernant la réforme du fonds permanent de développement des collectivité territoriales et des agences régionales.