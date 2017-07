Cameroun: Baisse des recettes de l'impôt libératoire - Les maires de l'Ouest tancent Luc Désiré Nkono

Ils accusent Luc Désiré Nkono de saboter la décentralisation. Au niveau du Centre régional des impôts de l'Ouest, personne ne veut réagir sur la question, même pas son intérimaire.

Emmanuel Tagne Ngéko, maire de la commune de Bafoussam IIe à Baleng ne cache pas son étonnement et sa colère face à la baisse des chiffres de l'impôt libératoire destinés à sa commune à mi-parcours de l'année 2017. Selon des informations puisées à bonne source, il a adressé une correspondance au gouverneur de la région de l'Ouest pour charger Luc Désiré Nkono, chef du centre régional des impôts de l'Ouest. En substance, le magistrat municipal se plaint du fait que courant juin 2016, la somme de 30 millions de francs Cfa avait déjà été collectée au bénéfice de sa municipalité au titre de l'impôt libératoire alors que rendue à la même période cette année, l'administration fiscale bandit juste le chiffre de 13 millions de francs Cfa collectés pour la même cause.

Soit une baisse de plus de 60 %. Du côté de la commune de Bafoussam Ier, le maire Jules Hilaire Focka Focka signale aussi une baisse située à plus de 80 %. On est passé de 150 millions de francs Cfa collectés à cette période en 2016 à seulement 20 millions de francs CFa actuellement. Les maires des autres municipalités de la région de l'Ouest se retrouvent dans une situation quasi-similaire. Pour le cas des communes de la Mifi, l'on pointe un doigt accusateur sur la campagne de recensement organisée par Luc Désiré Nkono en vue de reclasser plusieurs à la patente des contribuables actuellement soumis à l'impôt libératoire.

Des « Koffi gombo » se lèvent à l'Ouest...

Le mis en cause étant allé en congé depuis le 03 juillet dernier, ses collaborateurs ne veulent pas réagir sur la question. Au contraire, ils se montrent hostiles... et cherchent à traquer nos sources ou à nous intimider. «Que me veut ce monsieur ne passez plus par ici. Vous allez écrire des choses, et on dira que c'est moi qui vous communique des informations sur le régional.» Par respect pour cet inspecteur principal des impôts en service au centre régional des impôts de l'Ouest, nous taisons son nom. Rappelons que comme publié sur ce site le samedi 15 juillet dernier, cette 2eme opération mise sur pied par le chef de centre régional des impôts de l'Ouest pour le compte de l'année 2017, elle vise, selon la version des proches de Luc Désiré Nkono, « à l'élargissement de l'assiette fiscale». « Mais au contraire, conteste-t-on, elle joue contre le niveau de recouvrement des recettes de l'impôt libératoire et est perçue, par certains, comme une tactique pour embrouiller les esprits ». « Les chiffres des recettes fiscales ont baissé suite à la première mission de recensement. Cette 2eme campagne de recensement est contre-productive pour l'administration fiscale et les communes de la localité», analyse un expert en Finance public.

Reste que cette situation fait des mécontents au sein même de l'administration fiscale à l'Ouest. Là, sous carpe, certains inspecteurs mis à l'écart dans le cadre de cette 2eme opération de recensement trouvent que le chef de centre, Luc Désiré Nkono, a confié cette mission à « des hommes de mains avec qui il va se partager le butin extorqué aux commerçants ». A en croire, cette source, pour agrémenter son congé et son séjour hors du triangle national, notamment en Israël, il aurait laissé des consignes à ne point violer.