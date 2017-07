Madagascar: Alaotra-Mangoro - La foire régionale « Tangorogna 2017 » démarre en trombe

L'on note également la participation des délégations représentant les quatre districts et la préfecture d'Ambatondrazaka. En fait, ce « carnaval » à l'Alaotra-Mangoro a été une manifestation qui entre dans le cadre du « fampidiram-bokatra » (introduction ou entrée des produits locaux) dans les stands d'exposition au Stade Rasolonjatovo, le cœur du champ de foire devant servir de tremplin au développement socioculturel et économique de la région Alaotra-Mangoro. « Tout se joue pendant cinq journées d'affilée », concluent des observateurs.

Au passage de l'orchestre mobile, succède celui d'un défilé surnommé carnaval quoique, à première vue, il n'ait - presque - rien de commun avec ceux qui se pratiquent dans le Sud des États-Unis. En tout cas, aucun incident majeur n'a été signalé et tout s'est passé très bien sous le contrôle des personnalités locales issues des instances publiques et privées qui y ont participé.

Avant le vernissage, qui est prévu se tenir demain vendredi et où de hautes personnalités étatiques sont attendues, le début de la matinée de la première journée de la foire a été marqué par le passage d'une formation musicale venue de la commune rurale de Mangalaza d'Ambatondrazaka. Elle est composée de gros cuivres, d'instruments à vent et de percussions agréablement bruyants. Comme si l'équipe de fanfare a traversé la ville pour réveiller toute une ville encore enfouie dans le brouillard d'un temps hivernal en plein juillet.

Sorti gagnant. Depuis hier et jusqu'à dimanche, la ville d'Ambatondrazaka ou plus précisément la place de son marché municipal abrite un évènement régional, qui se tient tous les ans. Soit cinq jours de manifestation commerciale, culturelle et agricole pendant laquelle les producteurs exposent des échantillons de leurs produits et pourraient enregistrer les commandes qui leur seraient passées.

