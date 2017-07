Madagascar: Les travailleurs de l'ombre - Hanitraniaina Rakotondrabe, le coach exemplaire

Nombreux sont ceux qui ne connaissent pas Hanitra Rakotondrabe, pourtant, elle est la meilleure athlète du 100 m malgache etdétentrice du record de Madagascar en 11'32 établi en 1996.

Même s'ils aiment gagner, ces travailleurs de l'ombre préfèrent donner à leurs protégés la victoire. Parmi les rouages essentiels de chaque structure, l'entraîneur, quel que soit son profil, occupe une place à part. Hanitra Rakotondrabe fait partie des faiseurs de championsde l'athlétisme malgache.

Cela fait près de 29 ans qu'elle a baigné dans le monde de l'athlétisme. Elle a évolué en tant qu'athlète pendant 15 ans et 14 ans en tant que coach. Ancienne sprinteuse et recordwoman de Madagascar du 100 m, Hanitra Rakotondrabe est l'entraîneur national sprint et haies au sein de la fédération malgache d'athlétisme (FMA).Elle a commencé l'athlétisme en 1986 au sein du SOLIMAchez les juniors. Le déclic pour l'athlétisme vient de sa grande sœur. « Ma grande sœur était une athlète. Elle m'a encouragée à pratiquer cette discipline » a-t-elle fait savoir. Mais avant cela entre 1984 et 1986, elle a participé aux sports de masse pour le district d'Atsimondrano dans l'épreuve du 100 m. Deux ans après son entrée au club, elle a remporté son premier titre national du 100m. Et c'est depuisqu'elle a régné en maître pour cette épreuve reine jusqu'à sa retraite sportive en tant qu'athlète en 2003 aux Jeux des Iles de Maurice.

Recordwoman. En 1990, elle a été sélectionnée pour les Jeux des Iles à domicile où elle a terminé 4e en 100 m et l'or de l'équipe relais 4 x 100 m aux côtés de Monica, Lalao et Nicole. En 1996, elle a signé le record de Madagascar du 100 m en 11'32. 21 ans après, ce record n'a pas encore été pulvérisé. De 1990 en 2003 c'est-à-dire presque pendant 13 ans, elle était membre de l'équipe nationale aux Jeux des Iles, aux Jeux de la Francophonie, aux Jeux Africains, aux Jeux Olympiques et aux Championnats d'Afrique et du monde. Elle a été médaillée d'or aux Jeux de la Francophonie en 1997 à Alarobia, toujours médaillé en relais 4 x 100 m. En 2003, elle a décidé de changer de fusil en se lançant dans le coaching.

Depuis 2000, Hanitra a bénéficié plusieurs stages et formations de la fédération internationale (IAAF). Elle est titulaire du diplôme le plus élevé de l'IAAF, le niveau 5. « Etre un bon coach avant tout il faut être un technicien, mais, surtout, qui sont les mieux placés outre ceux qui ont pratiqué la discipline » a-t-elle expliqué. Outre sa fonction d'entraîneur national, Hanitra est professeur d'EPS.Parmi ses protégés figure Rosa Rakotozafy, Elodie Embony et Nirina Ramahefasoa Tiarson Manandaza. « En toute honnêteté, la relève de l'athlétisme malgache n'est pas dans l'immédiat peut-être d'ici à cinq ans » a-t-elle conclu. Actuellement, Hanitra est à Abidjan pour l'encadrement des jeunes athlètes pour les 8es Jeux de la Francophonie.