Madagascar: Mille Feuilles Behoririka - Un voyage de Londres à Tanà avec Volatiana Rahaga

Cela fait plus de 20 ans que la poétesse et auteure Volatiana Rahaga a quitté la Grande Île pour s'installer à l'étranger. Depuis quelques années, elle réside à Londres, mais cela n'a jamais empêché l'artiste de s'exprimer dans sa langue natale. En 2013, elle sort un premier livre, un conte intitulé « I Vorombola sy i Voninkasina ». Certainement inspiré de ces histoires d'antan qui l'ont bercée durant son enfance, car tous les soirs avant de dormir, sa nounou lui racontait des histoires. Car petite, elle affectionnait déjà les auteurs malgaches. D'ailleurs, le premier livre que sa maman lui a offert a été « Les contes de Madagascar » en langue française. Puis, en décembre 2016 sort son recueil de poèmes « Eritrelatra ». Une œuvre qui a déjà été présentée à Paris. Le titre donne une certaine idée sur les inspirations de l'auteure qui laisse voyager les lecteurs. Le recueil compte plus de 80 poèmes, dont 35 illustrés par Soamiely sa fille. Et il a été préfacé par Michèle Rakotoson.

Café littéraire. Pour son café littéraire, la librairie Mille Feuilles à Behoririka reçoit pour ce samedi 22 juillet la poétesse Volatiana Rahaga. Les échanges débuteront à 11h et seront animés par Michèle Rakotoson. Avec comme thème « De Londres à Tanà », ce café littéraire sent le voyage à plein nez. En tout cas, on y discutera poésies et littérature. Et comme invitée surprise, la slameuse Caylah sera de cette matinée très enrichissante. Comme tous les cafés littéraires organisés par cette librairie, l'accès est gratuit. Entre deux tasses de café et un bon petit plat, parler d'art et de la richesse de la littérature malgache ne sera qu'un pur délice. Avis aux amateurs !