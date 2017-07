Madagascar: Jirama - Grogne des abonnés à cause du retour du délestage

Les appareils de distribution d'électricité de la Jirama sont tous vétustes. (Photo d'archives)

La rénovation de tous les réseaux de distribution de la Jirama y compris ses postes de transformateurs est déjà prévue dans la mise en œuvre du projet PAGOSE financé par la Banque mondiale. On n'attend plus que le décaissement du financement pour pouvoir lancer les travaux.

Nombreux quartiers dans la capitale sont actuellement touchés par le délestage, et ce, depuis quelques jours. Ce qui a fait la grogne des abonnés. Même dans les églises, les cultes ont été perturbés dans la matinée en raison des coupures de l'électricité dimanche dernier. Une partie de la zone à Analakely y inclus l'hôpital des enfants à Tsaralalàna a été également délestée mardi dernier vers 21 heures, selon les explications du responsable de la communication de la Jirama. Il en est de même pour les cas des quartiers d'Isotry, d'Isoraka et d'Andohatapenaka. Les coupures de courant ont eu lieu mardi dernier vers 18 heures. Et pas plus tard qu'hier, une grande partie de l'axe vers Sabotsy Namehana a été également plongée dans le noir vers 00 heures 22 minutes.

Panne technique. Les techniciens de la Jirama ont tout de suite repéré toutes ces zones touchées par les coupures de courant suite à l'appel d'urgence des abonnés concernés. « Il ne s'agit pas du tout d'un délestage étant donné que la production électrique fournie par la Jirama est largement suffisante, voire excédentaire pour alimenter le Réseau Interconnecté d'Antananarivo, avec un surplus de 5 Mégawatts. C'est plutôt une panne technique due à la vétusté des appareils de distribution d'électricité de l'entreprise. Ce sont notamment les postes de transformateurs qui ont explosé ou disjoncté à cause d'un fort appel de charge des clients », selon leurs dires. C'est le cas entre autres, du poste de transformateurs couvrant la partie d'Analakely y inclus l'hôpital des Enfants à Tsaralàlana et de celui alimentant les quartiers d'Isotry, d'Isoraka et d'Andohatapenaka. « Les techniciens ont pu rétablir le courant trois heures après grâce à un bricolage », a enchaîné le responsable de la communication de la Jirama.

Rénovation. Quant au cas de la partie de Sabotsy Namehana, c'était un poteau alimentant une puissance sous-tension, qui est tombé. « Nous avons ainsi dû le remplacer et l'électricité revient à la normale depuis hier même dans l'après-midi. A part la vétusté du réseau de distribution de la Jirama, la recrudescence de vols de courant surtout durant la période de pointe constitue également un facteur principal provoquant cette explosion de nos postes de transformateurs. Et comme solution pérenne, la rénovation de tous les réseaux de distribution y compris ces postes de transformateurs est déjà prévue dans la mise en œuvre du projet PAGOSE financé par la Banque mondiale. On n'attend plus que le décaissement du financement pour pouvoir lancer les travaux », a-t-il conclu.