Madagascar: Conseil du « Fampihavanana Malagasy » - Déjà mis sur la sellette !

Par ailleurs, pendant un mois, les intéressés avaient une grande marge de manœuvre concernant le dépôt de candidature soit en la déposant directement au siège du comité de sélection national, soit auprès des bureaux des 119 districts, soit à envoyer par Lettre Recommandée avec accusé de réception à une adresse bien précise. Et l'heure c'est l'heure. De surcroît, les aspirants avaient jusqu'au 14 juillet à 18 heures pour s'y conformer. « On aurait dû garder la date du 14 juillet comme deadline. Comme ça, ceux qui n'ont pas pu déposer leur candidature à temps ne peuvent que se résigner », nous a indiqués une candidate au CFM. Mais il n'y a pas qu'elle, des politiciens fustigent également l'organe constitutionnel notamment au niveau de sa composition.

Doute. Pour en revenir à notre sujet, nous ne sommes pas sans savoir que la date butoir prévue le 14 juillet dernier a été reportée par le comité de sélection national du CFM pour demain, soit ce vendredi 21 juillet. Un report d'une semaine seulement, mais qui suscite déjà des doutes auprès des candidats et auprès de l'opinion publique. La raison du report en question est que nombreux candidats n'ont pas pu compléter leurs dossiers à temps et se sont précipités jusqu'à la dernière minute. Selon le comité de sélection national, la plupart de ces candidats avaient eu un problème au niveau de la nationalité ; parmi les raisons qui ont conduit à l'extension du délai.

Lors de l'ouverture des candidatures, le comité de sélection national au sein du CFM a imparti, à partir du 14 juin dernier, un délai d'un mois pour soumettre les candidatures au sein du CFM pour les aspirants. Un délai qui est loin d'être un délai franc pour lequel, juridiquement parlant, il faut observer le « dies a quo » et le « dies ad quiem ». En d'autres termes plus simples, un délai franc est un délai qui court un jour après la publication de quelque chose (dies a quo) et s'expire un jour après la date prévue (dies ad quiem). En d'autres termes plus simples encore, c'est un délai dont le point de départ (dies a quo) et l'échéance (dies ad quiem) ne sont pris en compte qu'un jour après. Généralement, la computation de délais s'utilise en matière contentieuse.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.