Madagascar: Jeux Corporatifs d'Antananarivo - SICMA tire le premier !

Tous les feux sont au vert pour la tenue des Jeux Corporatifs d'Antananarivo du 26 et 27 août au complexe de la CNaPS à Vontovorona.

Si les responsables de ce superbe site sont en train d'apporter la touche finale avec notamment la création d'un autre terrain mixte, mais aussi un autre de volley-ball pour pouvoir accueillir tout le monde et plus particulièrement ceux qui viennent de loin comme ce sera le cas d'Ambatovy de Moramanga qui peut, s'il le souhaite, bénéficier d'un centre d'hébergement, les participants sont déjà descendus sur le terrain pour l'indispensable entraînement.

Et sur ce chapitre, SICMA a tiré le premier en s'acquittant des formalités pour l'inscription alors qu'il restait encore cinq bonnes semaines. « L'idée de passer un week-end récréatif à Vontovorona nous enchante plus que de se retrouver sur un terrain de sport, mais les deux choses combinées font que ce rendez-vous a de l'importance pour la grande famille de SICMA », rapporte Rivo, un des responsables du sport au sein de la Société Industrielle et de Commerce de Madagascar.

Une vision que partagent bien entendu plusieurs entités à commencer par la CNaPS qui est en même temps le partenaire de l'événement, mais aussi North & South Connexion, un des premiers à réagir avec Institut Pasteur, ACM, Value Data et Value UT, ainsi que de nombreux fidèles de l'épreuve qui font croire que cette édition 2017 s'achemine vers un record de participation. Croisons les doigts...