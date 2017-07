Madagascar: Technologie et développement - Les Malgaches lauréats du « Créathon » connus

Les résultats préliminaires pour le concours international -concernant les nouvelles technologies appliquées à l'éducation au développement durable- qu'a organisé le Campus Numérique Francophone (CNF) ont été sortis officiellement hier. Deux équipes malgaches sont en lice pour Poitiers !

Intitulé « CREATHON 2017 », le concours a été organisé le 10 mai dernier. D'un point de vue générale, il s'agit d'un concours international d'applications pédagogiques. Un concours visant à appuyer l'émergence de projets éducatifs innovants, tout en exploitant l'évolution numérique et en restant ludique. Comme spécifié plus haut, le créathon portait sur le développement durable; plus précisément, il était intitulé : « Le développement durable ça s'apprend ». Il s'agit de la deuxième édition pour cette année, 200 équipes se sont inscrites et finalement cinq sont retenues ! Madagascar est en quelque sorte le « grand gagnant »- du moins pour l'instant- car deux équipes sur les cinq retenues pour la poursuite du CREATHON 2017 sont issues de l'Université d'Antananarivo.

Notons qu'il s'agit de la deuxième fois que l'Agence Universitaire de la Francophonie, le Campus e-éducation de Poitiers et le Réseau Canapé ont noué un partenariat dans la préparation et la réalisation de ce concours international et interactif. Dès la communication du thème, le 10 mai dernier, les 11 équipes malgaches-formées d'étudiants et de professionnels- ont planché sur leur projet à huis clos et pendant 12 heures d'affilés ! Toutefois, elles ont été aidées de mentors. Grâce à leur bel esprit d'équipe, de bonnes pratiques et des partages d'expérience ont pu avoir lieu.

Poitiers. Les équipes retenues disposent de cinq mois pour concocter et mûrir leur projet, sous la bienveillance et les conseils techniques de leur mentor. Elles iront ensuite goûter à l'hiver poitevin du 2 au 6 octobre. Effectivement, elles seront accueillies à Poitiers dans le cadre du « Campus e-éducation » (C2E) qui aura lieu à Poitiers. Ils y participeront aux ateliers d'accélération, à l'issue desquels le public du C2E élira le meilleur projet.

Lauréats. Voici successivement les deux projets malgaches retenus pour Poitiers. D'une part « Idéfi » de « Velox »- application web et mobile aidant la population à s'engager en faveur du développement durable en réalisant des défis conséquents. D'autre part, « Ludicolo » de « Madagascar Sparks » étant un projet de plateforme de jeu et de concours pour récompenser les actions écologiques, les plus pertinentes et pragmatiques.