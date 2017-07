Madagascar: Education nationale - Lancement d'une application pour la gestion de l'alphabétisation ce jour

La modernisation du système éducatif est l'un des objectifs fixés par le ministère de l'Education nationale dans sa réforme de l'éducation nationale.

Le lancement de l'application weg Gamela ce jour constitue donc un pas de plus pour atteindre cet objectif. Ce que le directeur de l'Education préscolaire et de l'Alphabétisation, Mananjaona Ravelonjanahary Arthur a confirmé : « L'application Gamela a été créée à l'initiative du MEN avec des moyens qui lui sont propres. Des efforts ont été déployés depuis des années dans la modernisation du système éducatif.

Le Plan Sectoriel de l'Education (PSE), appuyé par les partenaires techniques et financiers ne fait que les accompagner ».Devant permettre « une prise en main plus pointue de l'Alphabétisation, de l'éducation inclusive ainsi que de l'éducation préscolaire », ladite application est accessible à tout instant grâce à un compte utilisateur fourni par la direction de l'Enseignement préscolaire et de l'Alphabétisation.

A cet effet, web Gamela entend raffermir la gestion et le contrôle de l'ensemble des activités de la direction (DEPA) à travers la mise en place d'une base de données numériques centralisées. Ce qui devrait permettre des recherches avancées et quasi-instantanées, et ce, afin de se défaire de la lourdeur des procédures en déterminant les détails des actions de l'alphabétisation ainsi que des sensibilisations à mener. Elle devrait également permettre de détecter et de lister les zones de l'administration pédagogique, les CISCO et les DREN qui nécessitent des interventions spécifiques.