Madagascar: « Mada Comedy Club" - Casting : jour J !

Le casting organisé par l'équipe de MCC débute ce jour à l'Urban Café Antsahabe et s'étalera sur trois jours. Ceux qui se sentent l'âme d'une Florence Foresti, d'un Kev Adams ou pourquoi pas d'un Franck Dubosc pourront donc tenter leur chance. Car oui, le MCC est ouvert aux hommes, comme aux femmes, aux moins jeunes comme aux plus âgés. « Nous attendrons les candidats à l'Urban Café demain (aujourd'hui),vendredi et samedi de 14h à 18h ». Combien de personnes seront retenues? « Jusqu'ici nous souhaiterions surtout avoir un aperçu plus ciblé de la scène humoristique à Mada, nous verrons en fonction des candidats retenus ! ».

