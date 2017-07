Madagascar: Pétanque - BIC s'illustre à Montélimar

Soucieux de renvoyer une belle image d'Ambohimahasoa et donc de Madagascar, le président d'honneur du BIC, le Dr Ruchet Rakotovazaha plus connu dans le milieu de la pétanque sous le nom de Zozo, va engager trois équipes à l'Europétanque de Nice du 22 au 24 juillet prochain. Un nouveau challenge en fait pour cette sacrée équipe qui commence à semer la terreur autour d'elle.

Expéditifs, Jex Falimanantsoa Angelo, Mamy Andrianirainy et Jean Michel Andrianjaka l'étaient en infligeant la fanny à Dupayre Christophe, Mallet Alexandre et Rosatti Michael lors d'une finale vite faite bien faite.

