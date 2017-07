Ile Maurice: Parité salariale - La professionnelle encore loin du compte

Ils ont beau exercer la même profession. Reste que le salaire d'une femme occupant les mêmes fonctions qu'un homme est inférieur de 30 %. C'est ce que révèlent les derniers chiffres du bureau des statistiques sur le genre pour l'année 2016. Pour la parité salariale, il faudra repasser...

En revanche, le nombre de femmes occupant des postes à haute responsabilité a augmenté, passant de 23 % en 2001 à 40 % en 2016. Mais bien qu'elles soient plus nombreuses à être inscrites dans des institutions d'enseignement supérieur, il n'y en a pas beaucoup qui optent pour la recherche (PhD, MPhil, etc.). Qui plus est, les femmes chômeurs sont aussi, en général, plus qualifiées que leurs pairs.

Il a également été démontré que les femmes sont plus exposées à la violence domestique que les hommes. Elles sont aussi plus à risque de se faire agresser sexuellement. Par contre, les victimes d'homicide sont plus souvent des hommes.

