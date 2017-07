Burkina Faso: Forum de santé des familles de Special Olympics - Du sport pour un développement intellectuel de l'enfant

Ils ont respectivement parlé de vaccination et de violences faites aux enfants. Les parents des enfants n'ont pas été avares en paroles. Ils ont à travers des questions et des témoignages poignants, agrémenté l'activité.

La salle du Centre-Zacharie-Nikiema de Koupèla a été le théâtre du Forum de santé des familles organisé par Special Olympics-Burkina (SOB). Plus d'une centaine d'enfants déficients intellectuels et de leurs parents venus des localités environnantes telles Garango, Tenkodogo, Ouargaye, Fada N'Gourma, Cinkinsé etc. ont sacrifié leur journée pour cette activité d'information et de sensibilisation. Tout a commencé par la présentation de SOB par la Directrice exécutive nationale, Annick Pikbougoum.

Special Olympics-Burkina (SOB) a organisé le samedi 15 juillet 2017 à Koupéla, le Forum de santé des familles. Plus d'une centaine d'enfants déficients intellectuels, accompagnés de leurs parents, ont pris part à cette rencontre d'information et de sensibilisation.

