Ile Maurice: Jeux - La Gambling Regulatory Act amendée malgré les protestations

La présidence de Raouf Gulbul est de plus en plus contestée. À ses démêlés avec la commission drogue, s'ajoutent les amendements à la GRA Act qui semblent avoir été faits à la hâte. Dans les rangs du gouvernement, les voix sont de plus en plus nombreuses pour demander à l'avocat de «step down», le temps de prouver son innocence ou sa culpabilité. Pravind Jugnauth aura à trancher cette question dans les semaines qui viennent.

Le déclic ? La commission d'enquête instaurée par l'ancien gouvernement sur les courses hippiques. XLD a expliqué qu'elle a trouvé des lacunes majeures au sein du MTC et dans sa gestion. Elle a également soulevé des critiques sévères à l'encontre de la GRA. Selon lui, si 36 recommandations ont été faites par la commission, et la majorité d'entre elles a été complétement ignorée. Le leader du PMSD a également souligné la disparition du rapport intérimaire.

