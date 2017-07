Ile Maurice: Commission drogue - Dev Hurnam promet des révélations fracassantes

Il a promis de ne pas décevoir. Ce jeudi 20 juillet, Dev Hurnam sera entendu par la commission d'enquête sur la drogue.

Il a dit notamment détenir des informations pour le moins «saucy» et susceptibles d'incriminer encore plus Me Raouf Gulbul devant cette instance. Mais il ne compte pas s'arrêter là. Selon nos recoupements, l'avocat radié du barreau pourrait également incriminer au moins deux autres de cette profession dans le cadre de l'affaire Velvindron. L'un d'entre eux est un ancien proche du Parti mauricien social-démocrate qui, depuis la cassure en décembre dernier, gravite autour du Mouvement socialiste militant.

Dev Hurnam est celui qui avait défendu Joseph Jacharree Bottesoie après que ce dernier a refusé que Raouf Gulbul continue de le représenter, en 2003. Le suspect avait accusé son avocat d'alors de l'avoir incité à changer sa version pour blanchir le trafiquant de drogue Rajen Velvindron. Cela, contre une somme de Rs 5 millions. L'affaire avait été entendue en juillet de cette année-là, devant le juge Caunhye.

Contre Lam Shang Leen

Outre les pratiques corruptrices au sein du judiciaire, l'avocat radié du barreau sera également appelé à fournir des éléments d'information concernant des policiers qui «protègent les vrais coupables» dans le trafic de drogue. Cette déposition pourrait représenter un tournant pour les travaux de la commission. En tout cas, Dev Hurnam promet de déposer des documents à l'appui de ses allégations.

Les échanges entre Dev Hurnam et le président de la commission risquent également de retenir l'attention, au sein de la cour commerciale. L'animosité entre eux remonte a plusieurs années. En mai 2001, l'ex-avocat avait écrit à la Judicial and Legal Service Commission pour demander à Paul Lam Shang Leen de démissionner en tant que juge car l'avocat n'était pas d'accord sur un jugement dans l'affaire Mimosa.

En 2008, l'ancien parlementaire a été radié du barreau après avoir exercé pendant 33 ans comme avocat. Cette décision a été prise par un Full Bench de la Cour suprême comprenant nul autre que... Paul Lam Shang Leen. À l'époque, les juges avaient statué que la conduite du principal concerné devait être sévèrement sanctionnée. En 2003, Dev Hurnam avait notamment été jugé coupable d'avoir fourni un faux alibi à un de ses clients.

En janvier de cette année, Dev Hurnam avait animé une conférence de presse pour contester la présidence de Paul Lam Shang Leen à la commission d'enquête sur la drogue. L'ancien parlementaire avait vu sa demande poue être auditionnée acceptée puis refusée par la commission. Après que sa requête cette fois a été acceptée, le 17 juillet, il a tenu à remercier l'ancien juge par une note postée sur sa page Facebook.

Les visites de la commission aux détenus : un filtrage

La commission sur la drogue rend visite aux détenus depuis quelque temps déjà. Le but de ces déplacements est d'analyser si ce que les prisonniers ont à dire vaut la peine qu'ils déposent. Jusqu'à présent, seuls les propos de Siddick Islam (Ti Ner) ont paru dignes d'intérêt à Paul Lam Shang Leen et ses assesseurs. Peroomal Veeren, Gro Derek, Alain Emilien (Very Good) n'ont rien dit de suffisamment fort pour justifier une comparution.