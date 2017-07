Ile Maurice: Souillac - Les pêcheurs décrient la dégradation de l'embouchure

Guito Bonnapen est pêcheur depuis 30 ans. Il a vu divers facteurs changer son village, des fois à cause des affres du temps et d'autres fois en raison de l'insensibilité des gens. Et le plus souvent, il s'est retrouvé impuissant à agir.

Aujourd'hui, il est à nouveau envahi par un sentiment d'impuissance qui engendre sa colère. Une colère contre les autorités «ki pe zwe sourd depi de zan».

Il explique que l'aménagement d'un drain derrière le Batelage, à Souillac, est devenu une source majeure de pollution.

Ce drain canalise l'eau venant du haut de Rochester Falls vers l'arrière-cour du Batelage. Mais l'eau qui descend le long de cette petite falaise charrie des débris et autres détritus qui sont rejetés dans le confluent.

Après un constat des lieux, on se rend bien compte que cette partie de Souillac ferait mieux de rester loin du regard des visiteurs.

Des tas de feuilles mortes, des déchets en plastique et des vêtements usés qui pendent sur les rochers agissent comme un ralentisseur du cours d'eau. Au fil du temps, ces déchets noircissent la bordure tant et si bien que le sable a pris une coloration sombre.

Guito Bonnapen déplore le manque d'actions des autorités. «Komie fwa nou inn apel zot. Nou inn demann minister lanvironnman vinn gete ki pe ariv sa lapas la. Zot inn vini me zot pann fer oken obzervasion. Avan ranz sa drin la osi, sanse zot ti fer enn letid me pou zot tou ti dan lord.»

La garde-côte aussi victime

Un autre souci des pêcheurs du coin, c'est l'érosion et la diminution de la profondeur de la passe. Gervais Defausse, un autre pêcheur, explique que cette profondeur joue un rôle important dans le contrôle des vagues.

«Kan lapass la pena profonder, bann la oul e gro vag forme et sa anpes nou sorti.» De plus, houles et vagues mettent non seulement la sécurité des pêcheurs en danger, mais elles emportent aussi le sable.

Notre interlocuteur souligne que depuis le mois d'avril, les pêcheurs ont du mal à sortir par la passe pour gagner l'eau profonde. Pire, les effectifs de la garde-côte aussi rencontrent le même problème.

«Ti ena enn zour kan ti ena nwayad, ban kos gard pa ti kapav sorti akoz telman lamare ti monte e bann gro vag ti pe rantre», raconte Gervais Dufausse.

Guito Bonnapen, lui, se retrouve sans ses casiers et autres équipements de pêche à cause d'une même situation. Depuis le mois d'avril il ne travaille plus. «Le 27 avril ti ena bann gro vag. Sa zour la monn perdi tou mo bann kazie.

Kan monn al get fisri bannla inn refiz ranbours moi. Kifer ? Akoz meteo pa ti dir pou ena rad maré sa zour la. Me isi ti ena gro vag. Mo enn peser me depi avril mo pena enn kazie pou travay», se plaint-il.

Nos deux pêcheurs sont catégoriques. Il faut que les autorités interviennent avant que ne survienne un drame.

«Avan ti mem fer enn surve me apre, pa inn tann zot ditou. Zot bizin konpran ki di moman la mer monten vag krazer. Me si ena enn fonder li anpes li. Bizin fer enn manyer fouy sa la pass la avan ki ena enn lamor. Zot pe zwe avek lavi dimounn», martèle Gito Bonnapen.