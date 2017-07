Burkina Faso: L'oxygène se « fabrique » désormais à Yalgado

« Yalgado a un besoin en oxygène qui s'évalue autour de 40 bouteilles, voire plu,s par jour et la consommation d'oxygène constitue l'une des grosses factures de la boîte », a-t-il indiqué.

« C'est l'occasion de magnifier les relations de partenariat public-privé qu'il y a entre le ministère de la Santé et TM diffusion », a-t-il ajouté. Au-delà de Yalgado, le SG du ministère de la Santé a indiqué que son département est dans une dynamique de doter tous les Centres hospitaliers régionaux (CHR) et universitaires (CHU) d'unités de production d'oxygène.

Il a loué une infrastructure de « haute qualité », dotée d'une technologie avancée qui permettra désormais au CHU-YO, « structure de référence en matière de santé au Burkina », d'améliorer ses capacités de prise en charge des patients. Et s'est réjoui d'avance de ce qu'il n'y aura plus de pénurie d'oxygène au sein de Yalgado, mais à la condition que la maintenance des équipements soit assurée.

Copyright © 2017 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.