Burkina Faso: Un exemple achevé de coopération Sud-Sud

Le 18 juillet 2017, comme un pied de nez au front social assez mouvementé dans les deux pays, la Côte-d'Ivoire et le Burkina Faso ont tenu, sans coup férir, le 6e examen de passage du Traité d'amitié et de coopération (TAC)dans une ambiance fraternelle.

En tout, 11 accords bilatéraux (dont un triangulaire avec SITARAIL) ont été signés par les deux parties au cours d'une cérémonie solennelle retransmise en direct, confirmant ainsi la ferme volonté des deux Etats de se forger un destin commun.

En attendant de tirer tous les enseignements de ce rendez-vous majeur au sommet du TAC, politiquement, ce sont 48 heures d'espérance que les populations de la Côte-d'Ivoire et du Burkina Faso ont vécues de près ou de loin à Ouagadougou.

En effet, les images fortes des deux chefs d'Etat, des Premiers ministres et des membres des gouvernements des deux pays, bras dessus, bras dessous, dans les coulisses du sommet, ne peuvent que nous renvoyer la certitude que tout va bien dans le meilleur des mondes diplomatiques possibles entre Ivoiriens et Burkinabè.

Dans le fond, certains des précédents accords ont peut-être connu des retards de mise en œuvre, les présents accords peuvent connaître des difficultés, mais le TAC VI, qu'on porte l'initiative dans son cœur ou pas, dénote d'un succès diplomatique indéniable, au moins du point de vue de la communauté internationale.

Le Président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, l'a indiqué dans l'interview qu'il a accordée à votre quotidien Sidwaya. Il a indiqué que «les deux pays sont en concertation permanente» sur des questions d'intérêts intéressant les deux pays. A l'international, cela renvoie à l'image de deux pays indissociables qui ont toutes les chances de réaliser leurs rêves de communauté de destin, tant ils sont partagés.

Si bien que les prises de position de l'un sur les grandes questions de l'heure pourraient donner une indication claire de celle de l'autre. C'est ce qui, il nous semble, a permis de résoudre certains soubresauts des relations bilatérales, en contournant la rigidité des voies diplomatiques.

Le déguerpissement des 27 000 Burkinabè installés dans les campements du Mont Peko est en train d'être «géré» avec tact et sans heurts par une commission d'experts des deux pays.

Au-delà des retombées immédiates «de la bonne santé» du TAC pour les deux peuples, il faut souligner que Ivoiriens et Burkinabè se sont engagés dans une relation Sud-Sud, des plus exemplaires.

Comprendre que le réflexe de tendre la sébile aux bailleurs de fonds à des conditions compromettantes pour les générations futures n'est pas une fatalité, relève du bon sens. Sans dispenser les deux pays de recourir à la solidarité internationale, le Traité concourt à la réalisation des objectifs nationaux de développement par l'entremise de l'existant : l'échange de connaissances, de compétences, de ressources, la formulation de programmes communs ou la prise de mesures collectives.

Les deux pays viennent de franchir un pas supplémentaire dans ce sens à Ouagadougou, avec la signature d'un mémorandum d'entente sur la coopération des services de sécurité et de renseignements, d'un protocole d'accord portant création d'un fonds de l'amitié et de coopération ivoiro-burkinabè pour la promotion de la femme et de la jeune fille, entre autres.

Ce genre d'initiatives sont encouragées au plus haut niveau par les Nations unies qui, à travers le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), n'hésite pas à assister les pays partenaires en matière d'optimisation des échanges, et à adapter la coopération aux priorités nationales et aux ressources du développement.

La coopération Sud-Sud est, par conséquent, une nouvelle lueur dans les relations internationales. Sans vouloir contrer la coopération classique Nord-Sud, le TAC est à même d'offrir à la Côte-d'Ivoire et au Burkina Faso, les moyens de leurs ambitions sans leur imposer des conditionnalités politiques ou macroéconomiques.

Comme beaucoup le reconnaissent, le TAC, en tant que modèle achevé de coopération Sud-Sud, peut-être un levier pour la transformation économique du couple ivoiro-burkinabè et partant, du continent. Toutefois, ceci ne semble pas être gagné d'avance.