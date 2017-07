Ile Maurice: Commission drogue - Dev Hurnam déçoit, pas de «révélations fracassantes»

Il avait promis des «révélations fracassantes» . Pourtant, des révélations, il n'y en a eu point. «Je suis là pour éclairer la commission», a précisé Dev Hurman à la commission d'enquête sur la drogue, lors de son audition, ce jeudi après-midi 20 juillet.

L'avocat radié du barreau est revenu sur l'affaire Bottesoie, notamment les allégations faites contre Me Raouf Gulbul.

Dev Hurnam a dit ne pas comprendre pourquoi le Directeur des poursuites publiques d'alors n'a rien fait. Documents à l'appui, il a indiqué que l'accusé avait reçu des unsolicited visits d'avocats.

Autre sujet abordé : la polémique autour des jugements truqués en 2013. Au dire de Dev Hurnam, un témoin, nommément Bhima Devi Bhikajee, plus connue comme Ah-Kee, l'employée de confiance du bookmaker Jean-Michel Lee Shim, aurait subi des pressions pour disculper l'avocat Noor Hussenee.

Selon Dev Hurnam, on aurait été demandé à Ah-Kee de déclarer qu'elle était mentalement instable lorsqu'elle avait donné sa première version à la police, incriminant Noor Hussenee. Ce dernier était défendu par Me Raouf Gulbul.

Dev Hurnam a également abordé l'affaire Antoine Chetty. Il affirme que l'ex-Deputy Commissioner of police Sooroojbally aurait rencontré ce dernier à plusieurs reprises en prison. Cela, clame-t-il, afin d'«influence the witness».

Dev Hurnam a, par ailleurs, demandé à la commission d'enquête sur la drogue de soumettre un rapport intérimaire le plus vite possible, dans le but de « pacify the entire population and for justice to prevail».

D'autant plus que Me Raouf Gulbul, à la tête de la Gambling Regulatory Authority et de la Law Reform Commission, n'a toujours pas step down. Ce à quoi Paul Lam Shang Leen a répondu : «Thank you for your comment for an interim report but i am not agreeable to that.»