Cameroun: Coupe du Cameroun de basketball - Les finalistes connus

L'affiche féminine est donc très attendue, la réaction des joueuses des Forces armées et police davantage. Elles qui ont été dominées lors du championnat national féminin organisé à Buea en juin dernier. Les joueuses de Cédric Maliki, jeune coach d'Apejes se sont qualifiées en battant lors de leur dernière rencontre, Beac de Yaoundé dames 46 à 37 points. Leurs concurrentes, elles, ont été plus fortes qu'Université de Douala dominé par 52 contre 40 points.

Revenge Game ! Fap de Yaoundé et Apejes de Mfou se retrouvent encore une fois cette saison. Les deux équipes disputeront la finale de la coupe du Cameroun de basketball féminin après les qualifications samedi et dimanche dernier à Douala. Apejes avait déjà détrôné le double tenant du titre de champion (Fap) contre tous les pronostics, lors du championnat national seniors dames.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.