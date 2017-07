Burkina Faso: ENSOA - 98 sous-officiers renforcent les rangs de l'armée

L'Ecole nationale des sous-officiers d'active (ENSOA), a organisé la sortie officielle de la 8e promotion des élèves sous-officiers d'active et de la 4e promotion des élèves sous-officiers spécialistes, le mercredi 19 juillet 2017, au quartier Kamboincin, dans l'arrondissement n°9 de Ouagadougou. « Loyauté » est le nom de baptême que les 98 sous-officiers ont reçu.

La 8e promotion des élèves sous-officiers d'active et la 4e des élèves sous-officiers spécialistes sont en fin de formation après deux ans passés à l'Ecole nationale des sous-officiers d'active (ENSOA). La cérémonie officielle de leur sortie est intervenue, le mercredi 19 juillet 2017, au sein de ladite école, sise au quartier Kamboincin de Ouagadougou.

En présence du chef d'état-major général des armées, le général de brigade, Oumarou Sadou, d'autorités administratives, coutumières et religieuses, de parents et de proches, les 98 sous-officiers (79 sous-officiers d'active et 19 sous-officiers spécialistes) ont porté leurs galons de sergent.

Les deux promotions ont été baptisées «Loyauté» par le chef d'état-major général des armées. Un nom qui traduit leur engagement et détermination à soutenir et renforcer le commandement dans ses nobles missions. Comme parrain, ils ont choisi le directeur central des opérations de soutien à la paix, le colonel-major, Yaya Séré.

Aux dires du commandant de l'ENSOA, Mahamadi Bonkoungou, la formation a comporté une dimension pluridisciplinaire. Il s'agit, entre autres, des stages de secourisme, d'instruction sur les armes collectives, en informatique et d'immersion en corps de troupe.

Ce programme, a-t-il précisé, a été exécuté en quatre phases que sont celles de la formation militaire initiale, de chef d'équipe, de chef de groupe et de perfectionnement.

Le chef de bataillon, Mahamadi Bonkoungou, a précisé que le programme a tenu compte des réalités de l'environnement auquel les sous-officiers seront confrontés et des exigences du monde contemporain.

«Ni sa densité, ni la diversité de son contenu n'ont eu raison de la volonté d'apprendre et de réussir de ces jeunes gens fraîchement débarqués du milieu civil et qui, après les premiers moments de peur, d'appréhensions diverses et de doute, se l'ont approprié pleinement», a-t-il souligné.

Etre fière et tenir sa place

Il a invité la promotion à être fière et à savoir tenir sa place en jouant pleinement son rôle. «Pétris des connaissances acquises durant ces deux années, jetez-vous sans compter dans l'arène de l'action et demeurez en tout temps de dignes ambassadeurs de l'ENSOA», a ajouté M. Bonkoungou.

A la hiérarchie militaire, il a exprimé sa gratitude pour son «attention soutenue et ses conseils avisés». Le major de la promotion, David Zongobié, a, sur la même lancée, traduit leur reconnaissance à leurs supérieurs, parents et amis qui les ont soutenus durant leur formation.

«L'ENSOA, fidèle à l'excellence, une fois de plus, vient de produire des hommes aptes et compétents à servir en tout temps et en tout lieu pour le bonheur de la nation et des forces armées nationales. (... ).

A la grande famille que nous appartenons maintenant, nous vous promettons de faire de la discipline notre ligne de conduite et de défendre les intérêts du pays quelles que soient les pressions et les circonstances», a laissé entendre Zongobié David.

Le chef d'état-major de l'armée de terre, le Colonel-major Léon Traoré, a relevé que les élèves sous-officiers des deux promotions ont obtenu des résultats allant de 12,25 à 15,74, soit une moyenne de 13,92 pour l'ensemble.

«Ils ont, par conséquent, tous obtenu le Certificat d'aptitude à l'emploi de sous-officiers et le Certificat inter armes. Aussi, conformément au règlement de l'école, voudrais-je déclarer ces 98 élèves sous-officiers dignes de l'épaulette de sergent», a affirmé le colonel-major Traoré.

Il a exhorté les jeunes sous-officiers à travailler sans relâche pour se perfectionner tout au long de leur carrière. «Souvenez-vous en tout temps et en toute circonstance que le choix délibéré que vous avez fait de vous engager dans ce noble métier qu'est celui des armes est un véritable sacerdoce.

La réussite de votre carrière militaire dépendra de votre niveau de dévouement au métier des armes, de votre compétence, de votre rigueur au travail. Sachez relever ce défi et contribuez ainsi à la consolidation des valeurs éthiques des forces armées nationales», a-t-il conseillé.