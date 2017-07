Cote d'Ivoire: Retour au calme après une nuit de tirs

Une dizaine d'individus non identifiés ont attaqué, dans la nuit du mercredi, l'armurerie du Centre de coordination des décisions opérationnelles de Côte d'Ivoire (CCDO) basé à l'école de police dans la commune de Cocody.

Venus à bord d'un véhicule de gardiennage et de deux taxis communaux, les assaillants ont d'abord maîtrisés les éléments du poste de contrôle de l'école avant de s'introduire dans les locaux du CCDO. Une opération qui, selon une source policière, a duré plus d'une heure avant que les agresseurs ne prennent la fuite du côté ouest de l'école, emportant plusieurs armes et munitions avant d'abandonner un véhicule taxi dans la cour de l'école.

Plus de 30 minutes après, des tirs ont été entendus dans la plus grande commune d'Abidjan, Yopougon, à la base de la brigade anti-émeute de la commune, autour de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan et dans plusieurs quartiers. Dans cette commune où vivent plus de 1 million de personnes, les agresseurs du 19 juillet ont, selon des témoins, braqués plusieurs véhicules et effectués des parades dans la commune en tirant en l'air.

Sans trop de précisions sur le bilan de cette attaque, un officier de la police a confié qu'un élément du CCDO a trouvé la mort lors d'une embuscade à Yopougon et des blessés enregistrés. Le calme semble être revenu dans la commune de Cocody et du côté de Yopougon. Les véhicules, qui ont permis aux agresseurs d'opérer, ont été abandonnés dans les rues de Cocody et de Yopougon. La circulation reste encore limitée dans la capitale économique ivoirienne.

Une situation confuse qui intervient alors que le président Alassane Ouattara a procédé dans la matinée à un remaniement ministériel. Hamed Bakayoko, qui occupait jusque-là le poste de ministre de l'Intérieur et de la sécurité, a été promu ministre d'Etat de la Défense. La Côte d'Ivoire traverse, depuis le début de l'année 2017, des turbulences socio-militaires. La venue de ce dernier à la défense sonne comme un avertissement aux désordres dans l'armée ivoirienne.